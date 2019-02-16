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Sakarya'da aranan alzaymır hastası ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 18:57 | Son Güncelleme

Sakarya'da aranan alzaymır hastası ölü bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaybolan ve 56 gündür aranan 85 yaşındaki alzaymır hastası ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Nehri Doğancılar Mahallesi mevkisinde balık tutan vatandaşlar, suda ceset görmeleri üzerine durumu jandarmaya bildirdi. İhbar sonrasında olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Botla nehre açılan arama kurtarma ekiplerinin kıyıya çıkardığı cesedin, 22 Aralık 2018'den bu yana kayıp olan Mehmet Güler'e ait olduğu belirlendi.

Ceset, incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Olay yerine gelen Güler'in yakınları ise gözyaşı döktü.

Çelebiler Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Güler, 22 Aralık 2018'de gece saatlerde çıktığı evine bir daha dönmemiş, kendisinden haber alamayan yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Güler'in yakınları ve gönüllü arama kurtarma ekipleriyle ormanlık alan, yerleşim yerleri ve yaşlı adamın gidebileceği bölgelerde arama yapan AFAD ekipleri, aynı gün ortadan kaybolan ve bir süre sonra eve dönen köpeği Karabaş'a da GPS takmıştı.

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