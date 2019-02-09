Sakarya'da cinayet ve yaralama

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, eski eşinin kocası tarafından silahla vurulan kişi öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nde, Emrah Okuyan, çocuklarını eski eşine teslim ettiği sırada, eski eşinin kocası Fatih S. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih S, silahla Okuyan ve yanındaki arkadaşı Şaban Ç'ye ateş etti.
Emrah Okuyan, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Şaban Ç. ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Fatih S. ise gözaltına alındı.
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