Sakarya'da denize giren genç boğuldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, serinlemek için denize giren 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, tatil için ailesiyle Karasu'ya gelen ve Yalı Mahallesi mevkisinde denize giren 18 yaşındaki Can Öçal, bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden yakınları, durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKDER) ve cankurtaran ekipleri, denizde arama yaptı.
Yaklaşık bir saat sonra dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan genç, doktorların ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öçal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
DEAŞ'ın üstlendiği Paris saldırısının arkasından aile içi katliam çıktı
Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!
Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'
Dünya bunu konuşuyor! Gerçek halini gören gözlerine inanamıyor
Balıkesir'de kahreden an! Cenazeleri birer birer böyle çıkardılar
Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!
Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Okuyucu Yorumları 0 yorum