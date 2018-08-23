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Sakarya'da denize giren genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 13:22 | Son Güncelleme

Sakarya'da denize giren genç boğuldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, serinlemek için denize giren 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, tatil için ailesiyle Karasu'ya gelen ve Yalı Mahallesi mevkisinde denize giren 18 yaşındaki Can Öçal, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden yakınları, durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKDER) ve cankurtaran ekipleri, denizde arama yaptı.

Yaklaşık bir saat sonra dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan genç, doktorların ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öçal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma deniz Karasu

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