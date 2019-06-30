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Sakarya'da denize giren genç kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 18:04 | Son Güncelleme

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 2'si kurtarıldı, kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 19 yaşındaki genç denize girdikten sonra kayboldu.

Alınan bilgiye göre, denize girmek için ilçeye gelen Özgür S. (19), Şahin S. (23) ve Özcan S. (25), Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler mevkisinde suya girdikten bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine jet ski ve botların desteğiyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren 2 genç, cankurtaran ekiplerince kıyıya çıkarılarak Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özgür S'yi ise arama çalışmaları sürüyor.

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