Sakarya'da dolu ve kar yağışı

Sakarya'da, aniden bastıran dolunun ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sakarya kent merkezinde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Serdivan ilçesinin yüksek kesiminde bulunan Sakarya Üniversitesi kampüsünde etkili olan dolu yağışını bazı öğrenciler telefonuna kaydetti. Bir süre etkili olan dolunun ardından kar yağışı başladı.

Ayrıca, Hendek ilçe merkezinde de zaman zaman etkili olan kar yağışı sonucu, bin 725 metre yükseklikteki Dikmen Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi metreyi buldu.

Karasu ve Akyazı ilçelerinin yüksek kesimlerinde de zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

