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Sakarya'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 10:06 | Son Güncelleme

Sakarya'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taşburun Mahallesi'ndeki bir markette alışveriş yapan M.F'ye, aralarında husumet olduğu öne sürülen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce iş yeri dışından ateş açıldı.

Saldırıda, M.F. ile yaralanan market sahibi Yunus B, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Akyazı Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yunus B, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulan jandarma ekipleri, failleri yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Akyazı sakarya silahlı saldırı

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