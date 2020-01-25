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Sakarya'da trafik kazası: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 01:57 | Son Güncelleme

Sakarya'da trafik kazası: 9 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaynarca istikametinden Karaçalı Mahallesi istikametine giden A.Y. idaresindeki 54 VD 967 plakalı panelvan ile Topçu Dağağzı Mahallesi'nden ana yola çıkmak isteyen ve henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 10 EA 906 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine haber bildirdi. Kazada iki araçta bulunan toplam 9 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk olarak Kaynarca Devlet Hastanesi, sonrasında ise Yenikent Devlet hastanesine sevk edildi.

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9 yaralı Kaynarca sakarya trafik kazası

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