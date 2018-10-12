Sakarya'daki gıda zehirlenmesi şüphesi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda kalan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 57 kız öğrenciden 45'inin tedavisi tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, üniversite kız öğrenci yurdunda kalan ve dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan 28 kişinin ardından 29 öğrenci daha ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Hastanede tedavisi tamamlanan 57 öğrenciden 45'i taburcu edilirken, 12 kişinin tedavisi sürüyor.

Bu arada, yurda özel bir şirket tarafından getirilen yemeklerden alınan numunenin incelendiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Dün akşam saatlerinde yurtta yenilen akşam yemeğinden sonra 8 öğrenci, ishal ve kusma şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerince Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştü. Bir süre sonra aynı şikayetlerin görüldüğü 20 öğrenci daha hastanelere kaldırılmıştı.

