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  4. Hastane acilinde miras kavgası! Sopalar, tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Hastane acilinde miras kavgası! Sopalar, tekmeler, yumruklar havada uçuştu

12.06.2024 16:14
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Diyarbakır’da husumetli iki ailenin miras kavgası, bir kişinin yaralanıp hastaneye kaldırılmasının ardından hastanenin acil polikliniğine taşındı. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil polikliniğinde sopalı, tekme ve yumruklu kavga çıktı. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hastane acilinde miras kavgası! Sopalar, tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil polikliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında gün içinde miras nedeniyle kavga çıktı. Taraflardan başına aldığı sopa darbesiyle yaralanan 1 kişi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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HASTANE ACİLİNDE DE KAVGA ÇIKTI

Husumetlilerinin hastanede olduğunu öğrenen diğer aile, akşam saatlerinde hastaneye geldi. İki aile arasında yine tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek sopalı, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kavga hastane
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