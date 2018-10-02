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Sakarya'daki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 18:25 | Son Güncelleme

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, pazar günü sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu sel meydana gelen Kaynarca ilçesinde incelemelerde bulundu - Vali İrfan Balkanlıoğlu: - "En sevindirici husus, can kaybının olmaması. Allah beterinden saklasın. Devletimiz güçlü, mağdur vatandaşlarımızın yanında. Vatandaşlarımızın hasarlarını tespit ediyoruz. Gereken çalışmalar yapılıyor. Mevzuatın gerektirdiği her türlü yardım, destek mağdur vatandaşlara yapılacaktır" - "(Kaynarca) Anadolu Lisesi'nde eğitime 10 gün kadar ara verildi. Anaokulu da en az bir hafta eğitime ara verdi"

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Kaynarca ilçesinde sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Allah beterinden saklasın. Devletimiz güçlü, mağdur vatandaşlarımızın yanında. Vatandaşlarımızın hasarlarını tespit ediyoruz. Gereken çalışmalar yapılıyor. Mevzuatın gerektirdiği her türlü yardım, destek mağdur vatandaşlara yapılacaktır." dedi.

Vali Balkanlıoğlu, pazar günkü sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu sel meydana gelen Kaynarca ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan İrfanlıoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede pazar günü etkili olan kuvvetli yağışta bir saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Bunun çok yüksek bir miktar olduğuna işaret eden Balkanlıoğlu, bu yağış karşısında hiçbir teknolojinin direnemeyeceğini vurguladı.

Balkanlıoğlu, Seyran Deresi'nin taştığını, bazı ev ve iş yerlerini su bastığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 30 eve su girdi, ağır hasarlı ev sayısı 28 civarında. 100'ün üzerinde iş yeri hasar gördü. Hatta camiler, müftülük, 8 kadar resmi dairemizi-bunlar içerisinde Anadolu Lisesi ve anaokulu var-hasar gördü, su bastı. Suyun fazlalığı kanalizasyonun da taşmasına yol açıyor. Bu nedenle Anadolu Lisesi'nde eğitime 10 gün kadar ara verildi. Anaokulu da en az bir hafta eğitime ara verdi. Sürece bakılacak; malzemelerin temini, hem hasarların giderilmesi hem de ortamın steril hale getirilmesi... Yavrularımıza zarar vermeyi asla istemeyiz."

En sevindirici hususun can kaybının yaşanmaması olduğunu dile getiren Balkanlıoğlu, "Vahşi yaşamdaki birtakım hayvanlar, maalesef sele kapılıp ölmüşler. Allah beterinden saklasın. Devletimiz güçlü, mağdur vatandaşlarımızın yanında. Vatandaşlarımızın hasarlarını tespit ediyoruz. AFAD Başkanlığı'yla irtibat halindeyiz. Gerek Kaynarca Belediyemiz gerekse Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ gerekse de AFAD Müdürlüğü'müz olaya hemen el koydular. Ne gerekiyorsa yapıldı. Vidanjörlerle dolan su boşaltıldı. Gereken çalışmalar yapılıyor. Bunlardan en önemlisi de tabii yaraların sarılması lazım. Vatandaşların hasarları tespit ediliyor. Mevzuatın gerektirdiği her türlü yardım, destek mağdur vatandaşlara yapılacaktır. Allah daha büyük afetlerden milletimizi, memleketimizi, bütün insanlığı korusun." ifadelerini kullandı.

Balkanlıoğlu, eğitime ara verilen iki okulda hasarın giderilmesi için çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Bu tür afetlerin tekrarlanabildiğine dikkati çeken Balkanlıoğlu, bunu hasarsız veya en az hasarla atlatmak için tedbirlerin alınması gerektiğini, bu yönde çalışmalar yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Vali Balkanlıoğlu'na, SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, İl Mili Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel ve diğer ilgililer eşlik etti.

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İrfan Balkanlıoğlu Kaynarca sağanak Sakarya Valisi sel

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