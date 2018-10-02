Sakarya'daki sağanak

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Kaynarca ilçesinde sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Allah beterinden saklasın. Devletimiz güçlü, mağdur vatandaşlarımızın yanında. Vatandaşlarımızın hasarlarını tespit ediyoruz. Gereken çalışmalar yapılıyor. Mevzuatın gerektirdiği her türlü yardım, destek mağdur vatandaşlara yapılacaktır." dedi.

Vali Balkanlıoğlu, pazar günkü sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu sel meydana gelen Kaynarca ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan İrfanlıoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede pazar günü etkili olan kuvvetli yağışta bir saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Bunun çok yüksek bir miktar olduğuna işaret eden Balkanlıoğlu, bu yağış karşısında hiçbir teknolojinin direnemeyeceğini vurguladı.

Balkanlıoğlu, Seyran Deresi'nin taştığını, bazı ev ve iş yerlerini su bastığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 30 eve su girdi, ağır hasarlı ev sayısı 28 civarında. 100'ün üzerinde iş yeri hasar gördü. Hatta camiler, müftülük, 8 kadar resmi dairemizi-bunlar içerisinde Anadolu Lisesi ve anaokulu var-hasar gördü, su bastı. Suyun fazlalığı kanalizasyonun da taşmasına yol açıyor. Bu nedenle Anadolu Lisesi'nde eğitime 10 gün kadar ara verildi. Anaokulu da en az bir hafta eğitime ara verdi. Sürece bakılacak; malzemelerin temini, hem hasarların giderilmesi hem de ortamın steril hale getirilmesi... Yavrularımıza zarar vermeyi asla istemeyiz."