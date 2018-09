Sakaryaspor eski stadına veda etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor, millet bahçesi yapımı için yıkılacak eski stada veda etti.

Adapazarı ilçesindeki eski statta formalarını giyerek buluşan Sakaryaspor taraftarları, sprey boyalarla duvarlara ve stadın değişik yerlerine yazı yazdı.

Maraton tribününde toplanan kalabalık, tezahüratlarda bulundu.

Programa katılan Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyisiyle kötüsüyle stada veda edecekleri için üzgün olduklarını söyledi.

Statta çok emeği olan insanların bulunduğunu anlatan Ekşi, 7 Eylül 2002'de Sivasspor deplasmanına giderken kaza geçiren kafilede hayatını kaybeden arkadaşlarına rahmet diledi.

Takım olarak çok sıkıntılı günlerden geçtiklerini aktaran Ekşi, "Burası gerçekten bir tarih, burayı sadece bir tarih olarak düşünmeyelim. Bizim her şeyimiz burada. Deprem oldu, burayı hastane olarak kullandık. Buraya her çeşit insanımız geldi. Görüşleri ne olursa olsun hep beraber üzüldük sevindik, her şeyi burada yaşadık. Şimdi daha iyi, yeni bir stadımız var." şeklinde konuştu.

Programa, kulüp yöneticilerinin yanı sıra eski futbolcular ile çok sayıda vatandaş katıldı.