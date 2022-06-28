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Sakın bu şekilde kullanmayın! Kansere ve kısırlığa neden olabiliyor

28.06.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pantolonunuzun belini daraltmak için veya giydiğiniz kıyafeti tamamlamak için kullandığınız kemer sağlığınız için tehdit oluşturabilir. Uzmanlar takılan kemerlerin fazla sıkılmasının kansere ve kısırlığa yol açabildiğini belirtiyor. Kemerin sebep olacağı hastalıklardan korunmak için kemerinizi sıkmak yerine yeni kemer almanız veya pantolonunuzu değiştirmeniz gerekiyor.

Sakın bu şekilde kullanmayın! Kansere ve kısırlığa neden olabiliyor

Kanser en sık yaşanan hastalıklar arasında üst sırada yer alıyor. Kansere ve kısırlığa yol açan bir sürü neden bulunuyor. Bu nedenler arasında sağlıksız yaşam alışkanlıkları hastalıkları oldukça etkiliyor. Glasgow ve Strathclyde Üniversitelerindeki araştırmalara göre kemerleri çok sıkı olacak şekilde takmak mide ile yemek borusu arasındaki valfi zorlayarak mide asidinin yemek borusuna doğru yükselmesine neden olabiliyor. Bu sebepten oluşan mide ekşimeleri uzun vadede özofagus kanserine yol açabiliyor.

ÖZOFAGUS KANSERİNE YOL AÇABİLİYOR

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2013 yılında Daily Record'a bunun sonuçlarını açıklayan Glasgow Üniversitesi Kardiyovasküler ve Tıp Bilimleri Enstitüsü'nden baş araştırmacı Profesör Kenneth McColl şunları söyledi: “Bu ekşimelere dayanacak şekilde tasarlanmış midenin aksine, yemek borusu asitten zarar görür. Bu mide ekşimesi uzun vadede muhtemelen özofagus kanserine neden olur.” Özofagus kanseri, yüksek obezite ve asit reflü seviyeleri ile ilişkili olan yükselişiyle dünyada en hızlı artan kanser türlerinden biridir. Özorfagus kanserine sahip olan hastalar mide ekşimesini görmezden gelerek erken belirtilere karşı bilinçli olmayabilir. Bu da hastalığın tanısının geç konulmasına neden olabilir.

TANI KONULAN KİŞİLERİN SADECE YÜZDE 13’Ü HAYATTA KALIYOR

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Cancer Research UK'ye göre özofagus kanseri teşhisi konanların sadece yüzde 13'ü beş yıldan fazla hayatta kalıyor. Kemerinizi çok sıkı takmak, lenf sisteminizin etkili bir şekilde çalışmasını engelleyebileceğinden bağışıklık sisteminize de zarar verebilir. Kemeriniz çok sıkıysa karşılaşabileceğiniz diğer sorunlar karın ağrısı ve basıncı, şişkinlik ve kabızlık gibi sindirim sorunları, omurga sertliği, sinir sıkışması, fıtıklar ve bel ağrısıdır.

ÖZOFAGUS KANSERİ BELİRTİLERİ

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Özofagus kanserinin en sık görülen semptomlarından biri tıkanma hissi ve yutkunma zorluğudur. Öncelikle sadece katı gıdaların tüketilmesinde yaşanılan zorluk, hastalık ilerledikçe sıvıların bile kolayca içilemeyeceği bir hale gelir. Diğer belirtileri ise:

  • Kilo kaybı
  • Kanama
  • Siyah veya katran dışkı
  • Ses kısıklığı
  • Öksürük
  • Devamlı halsizlik, yorgunluk

BASKI KISIRLIĞA YOL AÇABİLİR

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Sürekli sıkı kemerler takmak da kısırlığa yol açabilir, çünkü üreme organları üzerinde baskı oluşabilir. Özellikle erkekler için bu, bacaklarının arasında soğuk hava akışı olmaması nedeniyle vücut ısısının özel bölgelerinin etrafında hapsolmasına neden olabilir ve bu da sperm sayısını azaltabilir.

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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