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Sakın bu yöntemi denemeyin! İyileştirmiyor, öldürüyor

18.01.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak İngiltere’de yapıldığı düşünülen ve dünyanın birçok ülkesinde hızlıca yayılan yönteme karşı uzmanlar uyardı. Tavuk etine soğuk algınlığı şurubu dökerek pişirdikten sonra yiyen insanlar, bu yöntemin kendilerini iyileştirdiğine inanıyor. Ancak uzmanlar, bu yöntemin kesinlikle yanlış olduğunu ve öldürücü etkiler doğurabileceğini ifade etti.

Sakın bu yöntemi denemeyin! İyileştirmiyor, öldürüyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte koronavirüs başta olmak üzere diğer gribal enfeksiyon vakalarında da ciddi anlamda yükseliş meydana geldi. Özellikle şiddetli soğuk öksürüğü bulunan çok sayıda kişi, buldukları yeni yöntemi sosyal medyada paylaştı.

TAVUĞUN ÜZERİNE SOĞUK ALGINLIĞI ŞURUBU DÖKTÜLER

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, tavukların pişirilmeden önce üzerine soğuk algınlığı şurubu döküldüğü görüldü. Bu kişiler, uyguladıkları yöntemin soğuk algınlığını giderdiğini savundu. Ancak uzmanlar aynı görüşte değil.

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"ÖLDÜRÜCÜ ETKİLERİ OLABİLİR"

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan uzmanlar, yapılanın kesinlikle yanlış olduğunu ve öldürücü etkileri olabileceğini vurguladı. İlaç üzerindeki kimyasalların, sıcakla birlikte tavuğa karışacağını belirten uzmanlar, bu yöntemin uygulanmasının sonlandırılmasını önerdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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