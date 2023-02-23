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Sakın güvenmeyin! Yalan söylemede profesyonel olan 4 burç

23.02.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalan alışkanlığı toplum içerisinde oldukça büyük problemlere neden oluyor. Ufak yalanların zararlı olduğu düşünülmese de bu yalanların birikmesi karakter özelliği haline geliyor. Zamanla insanların güvenini sarsarak ilişkilerin bozulmasına yol açıyor. Toplumda en fazla yalan söyleyen kişilere bakıldığında aynı burçlardan kişiler olduğu görülüyor.

Sakın güvenmeyin! Yalan söylemede profesyonel olan 4 burç

Burçlar birçok karakter özelliğimiz üzerinde belirleyici rol oynayabiliyor. Benzer karakterlere sahip kişilerin aynı burçlardan çıktığı görülüyor. Ancak bu karakter özelliklerinde yükselen ve ay burcu gibi etkenler de değişim yaratabiliyor. En yalancı burçlar denildiğinde ilk akla gelen aşağıdaki burçlar oluyor.

YALAN SÖYLEMEDE PROFESYONEL OLAN BURÇLAR

İKİZLER BURCU

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İkizler burcunda doğan insanlar yalan söylemesi ve başkalarını aldatmasıyla tanınırlar. Bu varlıklar tamamen kendileriyle ve ihtiyaçları ile ilgilidir ve bunu kabul etmekten çekinmezler. Hatta yalanlarını haklı çıkarmaya çalışırlar. Ayrıca, onlara yardım etmeniz ve istediklerini elde etmeniz için sizi kandırmak için yanlış vaatlerde bulunma alışkanlıkları da vardır.

YENGEÇ BURCU

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Sırf sempati kazanmak ve amaçlarını gerçekleştirmek için olayları abartmak ve acılarını aşırı derecede göstermek Yengeç burçlarının doğasında vardır. Kendilerinden özür dilemenizi ve pis işlerini yapmaları için onları ikna etmenizi sağlayacaklardır. Bu varlıklar sadece sizin tarafınızdan arzularını yerine getirmek için her yere gidebilirler. İki yüzlü akıllarıyla sizi her şeyi yapmanız için kolayca kandırabilirler.

AKREP BURCU

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Akrepler insanları memnun ederken sadece işlerini halletmek için son derece masum oldukları ortaya çıkar. İnsanların kişisel sırlarını kendilerine karşı kullanmakta ve ihtiyaçlarını karşılamak için onlara duygusal şantaj yapmakta ustadır. Bir Akrep'in tatlı konuşmalarının tuzağına düşmeden önce iki kez düşünün, çünkü bunlar sizi daha fazla tehdit edecek ve onlara uymanız için sizi zorlayacaktır.

KOÇ BURCU

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Koç burcu oldukça hevesli ve tatlı dillidir, her ikisi de son derece etkili güçlerine katkıda bulunur. Sözleri bulaşıcıdır ve insanları kolayca inandırabilir. Eylemleri son derece spontanedir ve bu akıl oyununu zahmetsizce oynamak için hangi adımı atacaklarını kimse bilemez. Koçlar, amaçlarına hizmet etmek için her şeyi yapabilir. Başkalarının aklını okumak ve insanları kendi çıkarları için kullanmak söz konusu olduğunda tilki kadar zekidir.


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