Sakın hafife almayın: Ağız kokusu yaşayanlar dikkat! Çok ciddi hastalıkların belirtisi!

Ağız kokusuyla başa çıkmak için ilk adım, düzenli ve etkili ağız hijyenine özen göstermektir. Bu, dişlerin fırçalanması, dilin temizlenmesi ve diş ipinin kullanılması gibi temel uygulamaları içerir. Ayrıca, düzenli olarak diş hekimine giderek ağız sağlığınızı kontrol ettirmeniz önemlidir. Ağız kokusu, altta yatan bir sağlık sorununun bir belirtisi olabilir, bu nedenle profesyonel bir değerlendirme gerekebilir. Eğer ağız kokusu sürekli bir sorunsa, bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir, çünkü bu durum altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir ve bu durumun tanı ve tedavi edilmesi gerekebilir.

Ağız kokusu böbrek, mide ve karaciğer gibi organların hastalıklarından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca diyabette ağız kokusuna neden olan hastalıklar arasında yer alır. Diyabet birçok organın zarar görmesine neden olan çok yaygın görülen bir hastalıktır. Diyabet hastalığında doğru tedavi oldukça önemlidir. Bu nedenle diyabeti erken teşhis etmek ve doğru tedavi yöntemine erken başlamak gerekir.

DİYABET BELİRTİLERİ

Ağızda kuruluk

Fazla yemek yeme ve doymama

Sık idrara çıkma

Halsizlik ve yorgunluk hissi

Hızlı ve istemsiz kilo kaybı

Bulanık görme

Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi

Yaraların normalden daha geç iyileşmesi

Ciltte kuruluk ve kaşıntı

Ağızda aseton benzeri koku oluşumu

DİYABET NEDEN OLUR?

Genetik faktörler

Obezite (aşırı kilo)

Ebeveynlerde diyabet öyküsünün bulunması

İleri yaş

Hareketsiz yaşam tarzı

Stres

Gebelik sırasında gestasyonel diyabet oluşumu ve normalden yüksek doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirme



