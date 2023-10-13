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Sakın hafife almayın: Ağız kokusu yaşayanlar dikkat! Çok ciddi hastalıkların belirtisi!

13.10.2023 15:57 | Son Güncelleme:
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Ağız kokusu, ağız ve ağız çevresindeki dokulardan yayılan hoş olmayan kokuların hissedilmesi durumudur. Genellikle kötü nefes olarak da adlandırılan bu sorun, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Geçmeyen ağız kokularının altında yatan neden ciddi hastalıklar olabilir. Karaciğer hastalıkları ve diyabet kötü nefes kokusuna sebep olmaktadır.

Sakın hafife almayın: Ağız kokusu yaşayanlar dikkat! Çok ciddi hastalıkların belirtisi!

Ağız kokusuyla başa çıkmak için ilk adım, düzenli ve etkili ağız hijyenine özen göstermektir. Bu, dişlerin fırçalanması, dilin temizlenmesi ve diş ipinin kullanılması gibi temel uygulamaları içerir. Ayrıca, düzenli olarak diş hekimine giderek ağız sağlığınızı kontrol ettirmeniz önemlidir. Ağız kokusu, altta yatan bir sağlık sorununun bir belirtisi olabilir, bu nedenle profesyonel bir değerlendirme gerekebilir. Eğer ağız kokusu sürekli bir sorunsa, bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir, çünkü bu durum altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir ve bu durumun tanı ve tedavi edilmesi gerekebilir.

Ağız kokusu böbrek, mide ve karaciğer gibi organların hastalıklarından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca diyabette ağız kokusuna neden olan hastalıklar arasında yer alır. Diyabet birçok organın zarar görmesine neden olan çok yaygın görülen bir hastalıktır. Diyabet hastalığında doğru tedavi oldukça önemlidir. Bu nedenle diyabeti erken teşhis etmek ve doğru tedavi yöntemine erken başlamak gerekir.

ağız kokusu2

DİYABET BELİRTİLERİ

  • Ağızda kuruluk
  • Fazla yemek yeme ve doymama
  • Sık idrara çıkma
  • Halsizlik ve yorgunluk hissi
  • Hızlı ve istemsiz kilo kaybı
  • Bulanık görme
  • Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi
  • Yaraların normalden daha geç iyileşmesi
  • Ciltte kuruluk ve kaşıntı
  • Ağızda aseton benzeri koku oluşumu

diyabet

DİYABET NEDEN OLUR?

  • Genetik faktörler
  • Obezite (aşırı kilo)
  • Ebeveynlerde diyabet öyküsünün bulunması
  • İleri yaş
  • Hareketsiz yaşam tarzı
  • Stres
  • Gebelik sırasında gestasyonel diyabet oluşumu ve normalden yüksek doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirme


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