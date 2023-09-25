Sakın tüketmeyin! Uzmanlar uyardı, bu besinler adeta sindirim sistemini çökertiyor

Sağlıklı beslenme, spor ve egzersiz sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Fakat bazı besinler metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. İşte asla tüketmemeniz gereken besinler...

AŞIRI BAHARATLI YİYECEKLERDEN UZAK DURUN!

Baharatlar yiyeceği tat verir. Fakat bir yemekte aşırı kullanılması halinde mide zarını tahriş edebilir. Yanma ve ekşimeye neden olur.

YAĞLI YİYECEKLER METABOLİZMAYI YAVAŞLATIR!

Yüksek miktarda yağ içeren yiyecekler ve kızartmalar metaboplizmanın yavaşlamasına sebep olur. Bu da kabızlık sorununa yol açar.

KAFEİNLİ İÇECEKLER TÜKETMEDEN ÖNCE BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN!

Aşırı kafein tüketimi, mide asidi üretimini artırır. Ayrıca uyku sorunlarına neden olur. Uzmanlar kahve gibi içeceklerin fazla tüketilmesi halinde idrar söktürücü etkisi nedeniyle vücuttan su kaybına yol açabileceğini vurguluyor.

ŞEKERLİ YİYECEKLER TÜKETMEYİN!

Yüksek şeker içeren yiyecek ve içecekler kilo almanıza sebep olur. Kan şekerinin hızla yükselip düşmesine neden olan bu gıdalar açlık hissine sebep olur. Bu kısır döngü zamanla obezite riskini artırır.

GLUTEN VE LAKTOZA DİKKAT!

Gluten intoleransı veya çölyak hastalığı olan kişiler için gluten içeren tahıllar sindirim sistemi sorunlarına yol açar. Bu nedenle tüketirken dikkatli olmak gerekir. Öte yandan Laktoz intoleransı olan kişiler, süt ve süt ürünlerini sindiremeyebilirler ve bu da sindirim sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, bu kişilerin mutlaka bir doktora danışmasını öneriyor.

