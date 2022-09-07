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Sakın yapmayın: Akdeniz güneşinden 10-15 kat daha yüksek

07.09.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının sonuna geldik. Güneşin altında yakalanan bronzlaşmanın uzun süre devam etmesi için bazıları solaryuma girmeyi tercih ediyor. Uzmanlar ise ciddi uyarılarda bulunuyor. Her ne pahasına olursa olsun solaryuma girilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Uzmanlar yaydığı zararlı UV ışınlarının cilt kanserine yakalanma riskini 'büyük ölçüde' artırabileceği konusunda uyardı ve 'her ne pahasına olursa olsun bunlardan kaçınmayı' tavsiye etti.

Sakın yapmayın: Akdeniz güneşinden 10-15 kat daha yüksek

Yaz aylarında yaşanan güneşli havada güneşlenenler bronz tenlerinin uzun süre kalması için solaryuma girmeyi tercih ediyor. Yaz aylarının sona ermesi güneş severlerin ne yazık ki doğal bronzluklarına veda etmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

SON DERECE TEHLİKELİ

Uzmanlar solaryumun son derece tehlikeli olduğu yönünde önemli uyarılarda bulunuyor. Dermalogica uzmanlarına göre, yoğun UV ışınlarının getirdiği tehlikeler nedeniyle şezlonglardan ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır.

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Solaryum ışınlarının güneşle aynı zararlı ışınları yaydığı daha önceki araştırmalar sayesinde kanıtlandı. Uzmanlar, solaryumun Akdeniz güneşinden 10-15 kat daha yüksek zararlı ışın yaydığını öne sürdü.

CİLT KANSERİNE NEDEN OLUYOR

Her solaryum seansından kaynaklanan hasar ciltte birikecek ve zamanla erken yaşlanma, sarkma, kırışma ve düzensiz cilt gibi görünür belirtilere dönüşecektir. Güneş ışınları cilt kanseri için ana risk faktörüdür. Solaryumda maruz kalınan yapay güneş ışını da kanser gelişimi için aynı riske sahiptir. Cilt kanseri için diğer risk faktörlerinin başında yaş gelir. Yıllar içerisinde ne kadar süre güneşe maruz kalınırsa cilt kanseri gelişim riski artar.


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Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri solaryum
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