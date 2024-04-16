'Şakkadanak satarım' sözleriyle hafızalara kazınmıştı! Batırel'den tepki çeken sözler: Ankara, İstanbul ve İzmir tek bir çivi bile çakmayın

31 Mart seçimlerinin yankıları devam ediyor. CHP büyükşehirler başta olmak üzere birçok kentte birinci parti çıktı. Ekonomi yazarı Necmettin Batırel ise CHP'nin kazandığı yerleri kastederek hükümete seslendi. Batırel'in bu sözleri kısa sürede gündem olarak tepki çekti.

"NE HALLERİ VARSA GÖRSÜNLER"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Batırel, "Hükümetin yerinde olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'e tek bir çivi bile çakmam, tek kuruş destek vermem. Mademki bu şehirlerdekilerin büyük çoğunluğu kendilerine hizmet etmeyen başkanları yeniden seçtiler, ne halleri varsa görsünler. Kurunun arasında yaş da yanarmış yanarsa yansın" ifadelerini kullandı.

BATIREL DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Yıllar önce doların 3.5 lirayı gördüğü gün katıldığı canlı yayın programında "10 milyar dolar şakkadanak satarım. Şaşırır millet! Hiç beklemedik bir hareket... Niye satıyor nasıl satıyor? 'Hani rezervi düşüktü' filan derler? 'Demek ki rezervleri varmış' diyecekler normal şartlarda. Dolar mutlaka düşecek... Ama biraz yavaş düşürecekler. Ardından bir 10 milyar daha satarım! 20... Yetmedi bir 10 daha satarım biter olay" sözleriyle olay olmuştu.





