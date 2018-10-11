HABER

Saklı cennetin altına keşfedildi! 'Canavar' 30 milyon yaşında

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2018 10:09 | Son Güncelleme

Avustralya ile Yeni Zelanda arasındaki Tasman Denizi'nde yüksekliği 3 bin metreyi bulan su altı volkanları keşfedildi.

Saklı cennetin altına keşfedildi! 'Canavar' 30 milyon yaşında

"Science Alert" internet sitesinde yer alan habere göre, İngiliz Uluslar Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü'nün (CSIRO) araştırma gemisi "Investigator" Tazmanya'nın doğu kıyısını 25 gün boyunca çok yönlü haritalama kullanarak taradı.

Araştırmanın sonucunda deniz tabanından 3 bin metreye kadar yükselen volkanlar olduğu tespit edildi.

CSIRO'dan araştırmacı Tara Martin, bu denizaltı volkanlarının 30 milyon yıl önce Avustralya ve Antarktika'nın birbirinden ayrılmasıyla bağlantılı olabileceğini düşündüklerini belirtti.

Tazmanya Üniversitesinden zoolog Eric Woehler da yaptığı açıklamada, kambur balinaların, bu volkanları göç yollarında yön bulma aracı olarak kullandığını düşündüklerini ifade etti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Trump üzerindeki "Kaşıkçı" baskısı artıyorTrump üzerindeki "Kaşıkçı" baskısı artıyor
Alışverişte 21 milyon dolar harcayan o isim kim?Alışverişte 21 milyon dolar harcayan o isim kim?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Yeni Zelanda su altı volkanları Tasman Denizi Canavar

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

İzmir adaylığı için iddialı açıklamalar: Tarihi oyla seçilirim, rekor kırarım

İzmir adaylığı için iddialı açıklamalar: Tarihi oyla seçilirim, rekor kırarım

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarhoş kadın arkadaşının kulağını ısırarak kopardı!

Sarhoş kadın arkadaşının kulağını ısırarak kopardı!

Aldatıldığını Google Harita'dan böyle öğrendi

Aldatıldığını Google Harita'dan böyle öğrendi

Michael kasırgası tropikal fırtınaya dönüştü! Can alarak ilerliyor

Michael kasırgası tropikal fırtınaya dönüştü! Can alarak ilerliyor

Alışverişte 21 milyon dolar harcayan o isim kim?

Alışverişte 21 milyon dolar harcayan o isim kim?

Dünyanın en uzun aktarmasız uçuşu bugün sefere başlıyor

Dünyanın en uzun aktarmasız uçuşu bugün sefere başlıyor

Dündar: Erdoğan Almanya'ya geldiğinden beri endişeliyim

Dündar: Erdoğan Almanya'ya geldiğinden beri endişeliyim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.