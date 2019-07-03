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Salam Air'in, İstanbul-Maskat uçuşları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 17:32 | Son Güncelleme

Salam Air'in, İstanbul-Maskat uçuşları başladı

İSTANBUL (AA) - Umman'ın hava yolu şirketi Salam Air, başkent Maskat'tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçuş başlattı.

Haftada 2 gün, pazartesi ve çarşamba karşılıklı yapılacak seferler, Airbus A320 tipi uçaklarla gerçekleştirilecek. Salam Air, Pegasus'tan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Umman'ın başkenti Maskat'a uçan ikinci tarifeli hava yolu şirketi oldu.

Salam Air'ın Maskat seferlerine başlaması dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Apronda geleneksel su takı ile karşılanan uçak daha sonra körüğe yanaştı ve uçuş ekibine çiçek takdim edildi. Ardından gerçekleşen kokteylde geleneksel pasta kesildi.

Pasta kesimine, İSG Üst Yöneticisi Ersel Göral, Havacılık Pazarlama Direktörü Gerald Ong, İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney'in yanı sıra Salam Air Üst Yöneticisi Mohamed Ahmed Abdullah Ahmed, Salam Air Yönetim Kurulu Başkanı Anwar Mohamed Abdul Aziz Al Rawas ve diğer üst düzey yöneticileri ile yolcular katıldı.

Salam Air Üst Yöneticisi Mohamed Ahmed Abdullah Ahmed, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan çok memnun olduğunu ve heyecanlı bir uçuş yaptığını aktardı.

Geleneksel pasta kesiminin ardından İSG ve Salam Air yöneticileri arasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

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Karşılama pasta su takı uçak Umman

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