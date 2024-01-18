Salatalığın faydaları nelerdir? Salatalık böbreklere faydalı mı?

Dünya genelinde ve ülkemizde üretimi çok fazla olan, sık olarak yetiştirilen salatalık İtalyanca “tuzlanmış sebze” anlamına karşılık gelen bir kelimedir. Latince’deki adı herba salata’dır. İçeriğindeki zengin vitaminler ve mineraller sayesinde birçok faydası ile tanınır. Yemeklerde, salatalarda, içeceklerde, çeşitli diyetlerde ve sağlıklı beslenmeye yönelik oluşturulan menülerde kullanılır.

Besin değeri son derece yüksektir. Protein, sodyum, potasyum, B1 B2 B3 B6 vitaminleri, demir, kalsiyum, fosfor gibi son derece faydalı ve değerli vitaminler ve mineraller içerir. Hem yiyerek, hem içerek hem de cilde uygulanarak kullanılabilmektedir. Ayrıca birçok kozmetik ya da kişisel bakım ürününde de ana madde olarak kullanıldığı olur.

Salatalığın faydaları nelerdir?

Kahvaltı, ara öğün, öğle yemeği ya da akşam yemeklerinde sofraların baş köşesinde yer alan salatalık hem faydalı, hem serinletici özelliği bulunan bir besindir. İnsan sağlığı için son derece önemli olan salatalığın faydaları içeriğinde yer alan vitaminlerden ve minerallerden kaynaklıdır.

Salatalık, sadece yiyerek ya da içerek değil, cilt için de sağlıklı bir şekilde kullanılabilir. Ciltte oluşan sivilceleri azaltır ya da tahriş olmuş bölgeleri rahatlatabilir. Birçok kremde, maskede ya da çeşitli kişisel bakım ürünlerinde de kullanılan bir sebzedir.

Çok yüksek besin değeri olan, C vitamini, K vitamini, potasyum gibi değerli mineraller barındıran salatalık faydaları kullanıldığı forma göre değişkenlik gösterir. Genel olarak bilinen salatalık faydalarından bazıları şunlardır:

Hidrasyonu arttırır.

Düşük kalorisi ile diyeti destekleyicidir.

Kabızlığı önler.

Sivilceleri azaltır.

Tokluk hissi verir.

Probiyotik açısından zengin bir atıştırmalık olarak tüketilebilir.

Vücuda ihtiyaç duyduğu suyu temin eder.

Bağırsak sağlığını destekler.

Ödem giderir.

Şişkinlik sorunlarına çözümdür.

Salatalık neye iyi gelir?

Hem yazın hem de kışın temin edilebilen salatalık yıl boyunca tüketilebilir. Ancak en çok yaz aylarında yenmelidir çünkü en taze en lezzetli hâli yaz aylarındadır. Salatalık dışındaki tüm sebzeler ve meyvelerde mümkün olduğunca yetiştiği dönemlerde yenmelidir. Çok düşük kalorisi olan salatalık kilo vermek isteyen kişilerin en sık tercih ettiği ve diyetlerine eklediği bir yiyecektir.

Düşük kalorisine rağmen birçok vitamin içerir bu nedenle de son derece besleyicidir. Sağlıklı beslenmeye yardımcıdır. Ayrıca salatalık kullanılarak çeşitli smoothie'ler ve detoks içecekleri de yapılır. Ancak bu tür durumlarda mutlaka bir uzman diyetisyene başvurulmalıdır.

Salatalık hangi hastalığa iyi gelir?

Birçok faydası ile bilinen salatalık kemikleri güçlendirici özelliğe de sahiptir. İçeriğinde yer alan B, C, K vitaminleri ile gün içinde ihtiyaç duyulan tüm enerji ve vitaminleri verir. Antioksidan kaynağıdır. Bu sayede stres yüzünden meydana gelen rahatsızlıkların önüne geçer. Emziren anneler ya da hamile kişilerin en sık tüketmesi önerilen yiyecekler arasında yer alır.

Cilt sağlığına olan faydası da kabul edilen ve uzman kişilerce açıklanmış olan salatalık, kendisinden yapılan hazır maskeler ya da evde hazırlanabilecek olan doğal maskeler ile sivilce oluşumunu da önler. Göz altlarında meydana gelen koyuluklar ya da şişkinlikler için de salatalık bazlı maskeler uygulanabilir.

Salatalık böbreklere faydalı mı?

Son derece sağlıklı bir yiyecek olan salatalık cilde iyi geldiği gibi iç organlar ile ilgili sorunlarla baş etme konusunda da faydalı olduğu kanıtlanmış bir besindir. Serinletici özelliği ile çoğunluklu olarak yaz aylarında tüketilen salatalık böbrekler için de faydalıdır.

Vücudun ürik asit seviyesini düşürme özelliğine sahip olduğu için böbrek sağlığını koruduğu kabul edilmektedir. Bu sayede böbrekler daha sağlıklı çalışır. Ayrıca böbreklerin ihtiyaç duyduğu su takviyesi de salatalıktan temin edilebilir.

Salatalık hangi organa iyi gelir?

Vücutta hem dış hem de iç organlara iyi gelen salatalık, yemek, içmek ya da sürmek sureti ile farklı formlarda çeşitli rahatsızlıklara iyi gelir. Bir hastalık görülmeden önce koruyucu ve bağışıklığı destekleyici, kuvvetlendirici özelliğe de sahiptir. Gözden böbreklere kadar birçok bölgeye iyi gelen salatalık farklı organları koruma konusunda son derece işlevsel ve önemlidir.







