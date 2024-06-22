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Salda Gölü çevresine bırakıldı! Gören hemen telefonuna sarıldı

22.06.2024 16:27
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Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlenen proje ile Salda Gölü çevresine bırakılan 23 kızıl geyikten biri vatandaşlar tarafından görüntülendi. Toprak yol üzerinde otlayan kızıl geyiğin yanına kadar yaklaşan vatandaşa kendini sevdiren geyik daha sonra oradan uzaklaştı.

Salda Gölü çevresine bırakıldı! Gören hemen telefonuna sarıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Burdur’da yürütülen çalışmalar ile devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Burdur’da bulunan Salda Gölü çevresine getirilen 5 erkek 18 dişi kızıl geyik Eşeler Yaylası’na salınmıştı.

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Buraya salınan geyiklerin çiftleşip üreyerek bu bölgede çoğalmaları amaçlanıyordu. İzmir’den gelip manzaranın tadını çıkarmak için Eşeler Yaylası’nda bulunan yangın kulesinin olduğu bölgeye doğru araçlarıyla setir halinde olan 3 vatandaş yolda bir dişi kızıl geyik ile karşılaşınca o anları cep telefonu kameralarıyla kaydettiler. Araçlarından inen vatandaşlar toprak yol üzerinde beslenen dişi kızıl geyiğin yanına kadar yaklaşarak geyiği sevdiler. Bir süre kendini sevdiren geyik ise daha sonra oradan uzaklaşarak ormanlık alanda gözden kayboldu.

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YETKİLİLER GEYİKLERE YAKLAŞILMAMASINI ÖNERİYOR

Çiftlikte büyüdükleri için evcil olan kızıl geyiklerin bazen saldırgan olabildiklerini bu yüzden de ormanlık alanda geyiklerle karşılaştıklarında çok fazla yaklaşmamaları gerektiğini hatta mümkünse o bölgeden uzaklaşmalarını öneriyor. Aynı zaman da kızıl geyiklerin de doğaya uyum sağlayabilmeleri ve kendilerini koruyabilmeleri için de insanlardan uzak olmaları gerektiğini bu yüzden vatandaşların buna dikkat etmelerini talep ediyorlar.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Salda Gölü geyik
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