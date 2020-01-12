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  4. Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 19:09 | Son Güncelleme

Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

Burdur'un Yeşilova ilçesinde "Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde, hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Turkuaz suyu ve beyaz kumsalıyla dikkati çeken Salda Gölü'ne kuş bakışı bakan Tınaztepe'de, çam ormanlarının arasındaki 2 bin 79 metre rakımlı Salda Kayak Merkezi, sezonun açılmasının ardından hafta sonu çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Yeşilova ilçe merkezine 14, "turizmin başkenti" Antalya'ya 136 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi, ziyaretçilerine göl manzarasına karşı ağaçların arasında kayak yapmanın keyfini yaşatıyor.

Kayak merkezine gelen vatandaşlar, kızağa bindi, snowboard ve kayak yaptı. Bazı ziyaretçiler merkeze çıkıp inerken göl manzarasında fotoğraf çektirip doğanın tadını çıkardı.

Kayak yapmaya İzmir'den gelen Arda Kazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer merkezlerde, ağaçların arasında kayak yapma imkanının olmadığını söyledi.

Kar kalınlığının yeterli olduğunu belirten Kazan, "Burası daha yeni yeni biliniyor, pist sayısı şu an için yeterli ancak ilerleyen dönemlerde artırılabilir. Yazın göl kenarına kışın da kayak merkezine geliyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçi Kerem Vural da arkadaşlarının tavsiyesiyle geldiğini dile getirerek, merkezdeki kar kalınlığının iyi, doğasının güzel olduğunu söyledi.

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