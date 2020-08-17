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Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 15:53 | Son Güncelleme

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nden kil alan ve çamur çukurlarına girene 392 lira idari para cezası kesiliyor.

Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor

Görselliği ve kendine özgü yapısıyla ziyaretçi akınına uğrayan gölün korunması için çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Burdur Valiliği ve Yeşilova Kaymakamlığınca hassasiyetle yürütülüyor.

Göl sahasından kil alan, sahilin derinleşmesine neden olan, sigara içen ve genel çevre kurallarına uymayanlara çevrede devriye gezen jandarma ekiplerince idari para cezası uygulanıyor.

Göl kenarındaki beyaz kumsalda şezlong, sandalye, şemsiye ve çadır kuranlar ile yiyecek içecek tüketenlere de denetimler kapsamında idari para cezası kesiliyor.

Bu kapsamda çamur çukurlarının etrafı halatlarla çevrilirken bu çukurlara girilmesinin yasak olduğunu belirten tabelalar da hazırlandı. Uyarıcı levhaların önümüzdeki günlerde Salda Gölü sahasına yerleştirileceği öğrenildi.

Göl ve çevresinde doğal yapıya zarar veren hiçbir olumsuzluğa müsaade edilmeyeceği bildirildi.

(AA)

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