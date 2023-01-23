HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Saldırgan tahliye edildi, o ise isyan etti: "Macera olsun diye vuruldum"

Saldırgan tahliye edildi, o ise isyan etti: "Macera olsun diye vuruldum"

23.01.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Z.T. isimli kadın, köpek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada komşusu Hikmet ve Betül Süser’i silahla yaraladı. Kadın, yaklaşık 10 ay sonra tahliye edildi. Eşine ve kendisine kurşun yağdıran sanığın tahliye edilmesine tepki gösteren Hikmet Süser, "Ben sokak hayvanı değilim. Bir tanışıklığım yoktur kendisiyle sadece macera olsun diye vuruldum ben. Yani kadının yaptığı yanına kar ve bizim de yediğimiz mermiler bize kar kaldı ben buna üzülüyorum" diye konuştu.

Saldırgan tahliye edildi, o ise isyan etti: "Macera olsun diye vuruldum"

Olay, 16 Mart 2022 tarihinde Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 No'lu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Z.T. isimli kadın, köpek meselesi yüzünden tartıştığı komşusu Hikmet Süser (53) ve eşi Betül Süser'e (43) subay olduğu öğrenilen eşinin silahıyla balkondan ateş etti. Kurşunların hedefi olan karı koca yaralanırken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı Devlet Hastanesine kaldırırken, şüpheli ve subay eşi gözaltına alındı.

AW810143_06

TAHLİYE EDİLİNCE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli Z.T. tutuklanırken, eşi adli kontrolle serbest kaldı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar ceza istemiyle yargılanan sanık Z.T. yaklaşık 10 aylık tutukluluk sonrasında tahliye edildi. Eşine ve kendisine kurşun yağdıran sanığın tahliye edilmesine tepki gösteren Hikmet Süser ise vücuduna 48 dikiş atıldığını belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için gerekli olan her şeyi yapacağını aktardı.

AW810143_02

Düğün çıkışında silahlı saldırı kabusu! Kurşun yağdırdılar Düğün çıkışında silahlı saldırı kabusu! Kurşun yağdırdılar

"BALKONDA DURAN SANIK, EŞİMİ DE BENİ DE VURDU"

Kurşunların hedefi olan ve ölümün kıyısından dönen Hikmet Süser, "Öğlen vakti evimden çarşıya gidiyordum bana köpekler saldırdı. Ben de sokak köpekleriyle uğraşırken balkona çıkan sanık kadın, ağza alınmayacak her türlü kelimeyi sarf etti. Ben de terbiyesizlik yapmaması gerektiğini, bu tavırların bir kadına yakışmadığını söyledim. Uyarılarıma rağmen kadın hakaretlerine devam etti sonrasında da kocası küfürlü konuştu. Koşarak adamın yanına gittim ve arbede yaşadık. Eşim geldi daha sonrasında ve ben bıraktım çünkü o gün eşim oruçluydu. Fakat adam halen daha küfürler ediyordu ben de dayanamadım kavga etmeye başladık. Daha sonrasında balkonda duran sanık, eşimi de beni de vurdu. Savcı mütalaada iki kişiyi kasten öldürme teşebbüsünden yargılamasını istedi ama son duruşmada mahkeme başkanı değişti ve gelen başkan ise silahlı yaralamaya teşebbüsten tahliye etti. Yani mütalaada geçen kasten öldürmeye teşebbüs silahlı yaralamaya döndü. Ben bu hususta çok üzgünüm ve mağdurum. Verilmiş karara itirazım var" diye konuştu.

AW810143_03

"MACERA OLSUN DİYE VURULDUM"

Sanığın tahliye edilmesine tepki gösteren Süser, "En yüksek şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ben sokak hayvanı değilim. Bir tanışıklığım yoktur, kendisiyle sadece macera olsun diye vuruldum ben. Sanık kadın için burada kimse onun hakkında iyi konuşmaz ama ben görmedim duyduklarım sadece bunlar. Beşinci katta yoğun bakımdan yatarken eşim üçüncü katta yatıyordu. 3 çocuğum bir aşağı bir yukarı koştu. Çocuğum üniversite sınavlarına hazırlanıyordu olmadı, en ufak oğlum lise sınavlarına girecekti ondan da oldu. Yani hayatımız bir kadının parmağının ucunda yön değiştirdi. İki kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs eden sanık 10 ayda dışarı alındı, insan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Hiçbir günahımız yokken vurulduk. Yani kadının yaptığı yanına kar kaldı, bizim de yediğimiz mermiler bize kar kaldı ben buna üzülüyorum. Şu an dışarı alındı ama dava devam ediyor. Bu davanın peşinde ölene kadar gideceğim ve ne gerekiyorsa yapacağım" şeklinde konuştu.

AW810143_05

"KADININ BİR ELİNDE SİLAH BİR ELİNDE SİGARA VARDI"

Vurulan kişilerin yeğeni olan ve olay sonrası bölgeye gelen Ali Bektaş, "Telefon geldi, 'Bana dayın ve yengen vuruldu' diye ben de hemen bölgeye geldim. Dayım ve yengem yerde yatıyordu olayın nasıl olduğunu ve kimin vurduğunu sordum. Arkadaşlar da yukarıda balkonda duran kadını gösterdi. Baktığımda ise kadının bir elinde silah bir elinde sigara vardı ve bana bakıyordu. Eşine ise 'Hala ölmedi mi? Git bak ölmediler mi?' gibi söylemleri vardı" ifadelerini kullandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybettiGazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya sert sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya sert sözler
Kan donduran olay! Sokak ortasında 10 kurşun sıktı, sonra...Kan donduran olay! Sokak ortasında 10 kurşun sıktı, sonra...
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Akyazı silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Sayı giderek artıyor... Belirti göstermeden bulaşıyor

Dikkat! Sayı giderek artıyor... Belirti göstermeden bulaşıyor

Rusya'dan Estonya kararı! "Ülkeyi terk etsin"

Rusya'dan Estonya kararı! "Ülkeyi terk etsin"

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Fenerbahçe'de istenmediler, yeni takımlarında şov yapıyorlar!

Fenerbahçe'de istenmediler, yeni takımlarında şov yapıyorlar!

‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…

‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi!

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.