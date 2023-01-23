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Düğün çıkışında silahlı saldırı kabusu! Kurşun yağdırdılar

23.01.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Oğulcan P., düğün çıkışı otomobilinde silahlı saldırıya uğradı. Kasığına isabet eden kurşunla yaralanan Oğulcan P. hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İşte olayın detayları...

Düğün çıkışında silahlı saldırı kabusu! Kurşun yağdırdılar

Dehşete düşüren olay, saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yakınının düğününden çıkıp, ailesiyle otomobile binen Oğulcan P., seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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Oğulcan P., kasığına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

(DHA)

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Adana silahlı saldırı düğün

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