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  4. Saldırıya uğrayan köpeğini kurtarmak için köpeklerin arasına daldı!

Saldırıya uğrayan köpeğini kurtarmak için köpeklerin arasına daldı!

İLGİNÇ HABERLER  | 26.05.2020 14:09 | Son Güncelleme

İzmir'de diğer sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan köpeğini kurtarmak için köpeklerin arasına dalan kadın, canını hiçe saydı. Dakikalarca mücadele veren kadın ve köpeği saldırıdan yaralı olarak kurtulabildi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

İzmir’de, sahibi olduğu köpeğin diğer sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gören kadın, köpeklerin arasına daldı, canını hiçe sayarak köpeğini kurtardı. Dakikalarca mücadele veren kadın ve köpeğin yaralandığı anlar kameralara yansıdı.
Olay İzmir’in bir ilçesinde meydana geldi. Demet Y. isimli bir kadın, Ramazan Bayramının birinci günü köpeğini tuvalet ihtiyacını karşılaması amacıyla dışarıya çıkarmıştı. Demet Y., daha sonra köpeğinin diğer sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gördü. Canını hiçe sayan kadın, bir anda çok sayıda köpeğin arasına daldı.

DAKİKALARCA MÜCADELE VERDİ

Kadın yerlerde sürüklendi, köpeğini diğer köpeklerden kurtarmak için dakikalarca mücadele verdi. Bu sırada kendide yaralandı. Dakikalar sonra boğulan köpeğini sokak köpeklerinden kurtarmayı başardı. Demet Y., ardından da ağır yaralı köpeğini hemen bir veterinere götürdü. Tüm bu anlarda saniye saniye kameralara yansıdı. (İHA)

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