Salgın değişiklik yaptırdı: Pokemon Go Koronavirüs güncellemesi alacak

Pokemon Go eskisi kadar olmasa da ülkemizde de oldukça popüler. Her ne kadar oyun resmi olarak ülkemizde indirilmeye sunulmasa da, Pokemon hayranları Pokemon GO Apk dosyası indirerek oyunu ülkemizde oynayabiliyor. Oyuncularını dışarıya çıkıp Pokemon avlamaya teşvik eden oyun ve bu uğurda kilometrelerce yol kat etmeyi dahi göze alan oyuncular Niantic'in açıklamasına göre büyük değişime uğrayacaklar. Bunun nedeni ise koronavirüs salgınından başka bir şey değil.

POKEMON GO OYUNCULARI EVLERİNDE TUTACAK

Niantic, Pokemon Go'nun oynanış mekaniğinin değiştirileceğini ve Pokemon Go'ya koronavirüs güncellemesi getirileceğini açıkladı. Niantic'in aktardıklarına göre güncelleme ile birlikte oyuncuların evlerinde vakit geçirmesi amaçlanacak. Buna bağlı olarak uzak yol katedilmesi gereken Pokemon yumurtalarını oyuncuların yakınına taşıyacak olan Niantic, yumurtaların kuluçka ve kırılma süresini de azaltacak. Yani bu zamana kadar oyuncularını dışarı çıkmasını hatta kilometrelerce yürümesini isteyen oyun , koronavirüs salgını ile birlikte oyuncularını evlerinde tutmaya çalışacak.