Salgın kızamık hastalığına dikkat! Vakalar giderek artıyor... "Bir an önce ciddi tedbirler alınmalı!"

İstanbul'da görülen kızamık vakalarındaki artış hem çocukları hem de yetişkinleri tehdit ediyor. Uzmanlar ciddi bir artış görülen kızamık hastalığı hakkında tedirgin olduklarını paylaşarak alınması gereken önlemlerin altını çiziyorlar. Kızamık hastalığında aşı olmak ve bu hastalığa erken müdahale etmek oluşabilecek ciddi durumları önleyebiliyor. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaptığı açıklamalarda kızamık hakkında alınması gereken önlemleri açıkladı.
Habertürk canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Kızamık her yaş grubunda görülebiliyor. Ancak vakaların çoğu 5 yaşın altındadır genellikle bunun nedeni de insanların çocukluk döneminde kızamık geçirerek ya da aşılamayla bağışıklık hale gelmesidir. Çünkü kızamık aşısı son derece etkili. Eğer iki doz yaptırırsanız sizi ömür boyu koruyor."
"Kızamık vakalarının artıyor olması son derece kötü bir olay. Özellikle bunun nelere yol açtığını bilen bizler tarafından insanın uykularını kaçıracak kadar ciddiye alınıyor. Vakalarının artması sadece kızamık vakalarının artması anlamına gelmiyor. Bütün aşılamanın sekteye uğradığı anlamına geliyor. Çocukluk çağındaki aşılamaların azalmasının iki nedeni var. Bunun bir tanesi salgın döneminde evden çıkmama, hastanelerin daha çok pandemiye ağırlık vermesi nedeniyle aşılamanın bütün dünyada aksaması. İkincisi ise aşı karşıtlarının iddiaları nedeniyle insanlar sadece pandemi aşısını değil çocukluk aşılarını da ihmal etmeye başladı. "
Kızamık vakalarındaki artışın aşılamayla önüne geçilebileceği paylaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Önemli konu şu, aşı olanlar da risk altına giriyor. En çok bulaşan hastalıklar arasında bulunan kızamık ve su çiçeği hastalıklarını tam önleyebilmek için toplumun en az yüzde 95'ini aşılamanız lazım." dedi.
"Önlem alınmazsa bunun arkasından daha az bulaşan difteri vakaları, tetanoz vakaları arkasından çocuk felci, tüberküloz vakaları da ortaya çıkacak demektir. Bir an önce ciddi tedbirler alınması gerektir."
Kızamık enfeksiyonu tüberküloz enfeksiyonunun tekrar aktif hale geçmesine, zatürreye, boyundaki lenf bezlerinin iltihaplanmasına, orta kulak iltihabına ve beyin iltihabına neden olabilir.
Zayıflatılmış canlı virüs aşıcı 15 aylık çocuklara tek doz uygulanır. Beslenme veya bağışıklık sistemi bozukluğu olan çocuklarda 6 ay sonra bir destek dozu daha yapılır. Salgın dönemlerinde 9 aylıktan büyük tüm çocuklara aşı uygulanabilir. Bu takdirde 15 ay tamamlanınca bir destek dozu daha yapılır