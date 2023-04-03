Salgın kızamık hastalığına dikkat! Vakalar giderek artıyor... "Bir an önce ciddi tedbirler alınmalı!"

İstanbul'da görülen kızamık vakalarındaki artış hem çocukları hem de yetişkinleri tehdit ediyor. Uzmanlar ciddi bir artış görülen kızamık hastalığı hakkında tedirgin olduklarını paylaşarak alınması gereken önlemlerin altını çiziyorlar. Kızamık hastalığında aşı olmak ve bu hastalığa erken müdahale etmek oluşabilecek ciddi durumları önleyebiliyor. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaptığı açıklamalarda kızamık hakkında alınması gereken önlemleri açıkladı.

KIZAMIK AŞISI ÖMÜR BOYU KORUYOR

Habertürk canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Kızamık her yaş grubunda görülebiliyor. Ancak vakaların çoğu 5 yaşın altındadır genellikle bunun nedeni de insanların çocukluk döneminde kızamık geçirerek ya da aşılamayla bağışıklık hale gelmesidir. Çünkü kızamık aşısı son derece etkili. Eğer iki doz yaptırırsanız sizi ömür boyu koruyor."

AŞILAMANIN YAPILMAMASI KIZAMIK VAKALARINDA ARTIŞA NEDEN OLDU

"Kızamık vakalarının artıyor olması son derece kötü bir olay. Özellikle bunun nelere yol açtığını bilen bizler tarafından insanın uykularını kaçıracak kadar ciddiye alınıyor. Vakalarının artması sadece kızamık vakalarının artması anlamına gelmiyor. Bütün aşılamanın sekteye uğradığı anlamına geliyor. Çocukluk çağındaki aşılamaların azalmasının iki nedeni var. Bunun bir tanesi salgın döneminde evden çıkmama, hastanelerin daha çok pandemiye ağırlık vermesi nedeniyle aşılamanın bütün dünyada aksaması. İkincisi ise aşı karşıtlarının iddiaları nedeniyle insanlar sadece pandemi aşısını değil çocukluk aşılarını da ihmal etmeye başladı. "

TOPLUMUN YÜZDE 95'İ AŞILANMALI

Kızamık vakalarındaki artışın aşılamayla önüne geçilebileceği paylaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Önemli konu şu, aşı olanlar da risk altına giriyor. En çok bulaşan hastalıklar arasında bulunan kızamık ve su çiçeği hastalıklarını tam önleyebilmek için toplumun en az yüzde 95'ini aşılamanız lazım." dedi.

"BİR AN ÖNCE CİDDİ TEDBİRLER ALINMALIDIR"

"Önlem alınmazsa bunun arkasından daha az bulaşan difteri vakaları, tetanoz vakaları arkasından çocuk felci, tüberküloz vakaları da ortaya çıkacak demektir. Bir an önce ciddi tedbirler alınması gerektir."

KIZAMIK BELİRTİLERİ NEDİR?

1-3. günler arası: Hafif veya yüksek ateş, kuru öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık. Üst azı dişlerinin yanındaki dişetlerinde ve yanak içinde beliren, küçük beyaz noktalar (Koplik lekeleri) kızamık için tanı koydurucudur.

Hafif veya yüksek ateş, kuru öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık. Üst azı dişlerinin yanındaki dişetlerinde ve yanak içinde beliren, küçük beyaz noktalar (Koplik lekeleri) kızamık için tanı koydurucudur. 4-8. günler arası: Yüksek ateş, karakteristik döküntü. Döküntü, kulak arkasından başlayarak yüze, oradan gövdeye ve daha sonra da kol ve bacaklara yayılır. Bir süre sonra aynı sırayı izleyerek solar ve yerinde geçici bir renk değişikliği bırakabilir.

Yüksek ateş, karakteristik döküntü. Döküntü, kulak arkasından başlayarak yüze, oradan gövdeye ve daha sonra da kol ve bacaklara yayılır. Bir süre sonra aynı sırayı izleyerek solar ve yerinde geçici bir renk değişikliği bırakabilir. Göz konjunktivası iltihabı (konjunktivit) görülebilir. Gözler ışığa karşı hassaslaşır.

KIZAMIK BAŞKA HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR Mİ?

Kızamık enfeksiyonu tüberküloz enfeksiyonunun tekrar aktif hale geçmesine, zatürreye, boyundaki lenf bezlerinin iltihaplanmasına, orta kulak iltihabına ve beyin iltihabına neden olabilir.

KIZAMIKTAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Zayıflatılmış canlı virüs aşıcı 15 aylık çocuklara tek doz uygulanır. Beslenme veya bağışıklık sistemi bozukluğu olan çocuklarda 6 ay sonra bir destek dozu daha yapılır. Salgın dönemlerinde 9 aylıktan büyük tüm çocuklara aşı uygulanabilir. Bu takdirde 15 ay tamamlanınca bir destek dozu daha yapılır

