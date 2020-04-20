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Salgında çok önemli '2. dalga' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2020 09:48 | Son Güncelleme

Rus immünoloji uzmanı Sergey Nedospasov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci bir dalgasının olabileceğini, fakat ikinci dalganın büyük bir olasılıkla ilkinden daha zayıf olacağını belirtti.

Salgında çok önemli '2. dalga' açıklaması

Rusya Bilimler Akademisi uzmanlarından Sergey Nedospasov, Parlamentskaya Gazeta’ya verdiği demeçte Kovid-19 salgınının ikinci bir dalgası ihtimalinin bulunduğunu, fakat öyle bir dalganın büyük bir olasılıkla ilkinden daha düşük ölçekli olacağını öngördü.

İkinci dalganın aşının olmaması durumunda meydana geleceğine dikkat çeken Nedospasov, “Önleyici aşı yoksa ikinci dalganın başlaması mümkün. Fakat büyük bir olasılıkla ikinci dalga çok daha düşük ölçekli olacak” diye konuştu.

İkinci bir dalganın ne zaman başlayacağının kesin olarak belirlenmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Nedospasov, virüsün ve sağlık sistemlerinin özelliklerinin yanı sıra ayrı nüfusların yaşamının sürelerin tahmin edilmesini zorlaştırdığını ifade etti.

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