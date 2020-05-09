Salgında taksi tercihi üst boyutlara ulaşabilir

Böyle bir durumda virüsün yayılması da çok daha kolay bir hale gelir. Durumun farkında olan Türkiye’den birkaç mühendis, bir araya geldi ve taksipan isimli sistemi geliştirdi.

Toplu taşıma araçlarının Türkiye’deki kullanımı genellikle pek sağlıklı değil. Şoförlerin her bir araç için onlarca yolcuyu sıkıştırmaya çalışması trajik görüntülere neden oluyor. Özellikle de İstanbul gibi yerlerde, kalabalık nüfusu nedeniyle toplu taşıma kullanımı daha zor hale gelebiliyor. Bu nedenle birçok kişi Taksi gibi araçları daha çok tercih ediyor.

Dilerseniz hep beraber taksipan üreticilerine kulak verelim. Taksipan’ın Pleksiglas malzemeden yapıldığını söyleyen Korhan Türk, proje içerisinde önemli çalışmalar yürüttü. Tasarımın hazırlanması için yaklaşık olarak 1,5 ay çalıştıklarını ifade eden genç mühendis, seri üretime geçmek istiyor. Taksipan denilen sistem sürücü ve yolcu arasındaki iletişimi kesiyor. Bu aparatın içerisinde küçük boşluklar, yolcu ile şoför arasındaki zorunlu bağlantıyı sağlıyor.

Taksi şoförleri yolcularla En azından Para alışverişi yaparken mutlaka iletişim kurabiliyor. Bu durumu önleyebilmek için Taksipan devreye giriyor. Orta bölmenin hemen altında yer alan geniş boşluk, kredi kartı kullanımını sağlıyor. Para alışverişi için de yine orta bölme kullanılıyor. Sizce bu sistem ile salgının yayılması önlenebilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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