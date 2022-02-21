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  4. Salgında yeni döneme girdiler! Karantina uygulaması tamamen kaldırıldı

Salgında yeni döneme girdiler! Karantina uygulaması tamamen kaldırıldı

21.02.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 24 Şubat’tan itibaren İngiltere’de Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler de dahil olmak üzere ülkedeki tüm karantina önlemlerinin kaldırılacağını duyurdu.

Salgında yeni döneme girdiler! Karantina uygulaması tamamen kaldırıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluluk dahil kalan tüm Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurdu.

Johnson, İngiltere'de tüm Covid-19 önlemlerinin kaldırılması ve ülkesinin "Covid-19'la yaşama" planına ilişkin, baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile basın toplantısı düzenledi.

"TÜM COVİD-19 KISITLAMALARINI KALDIRACAĞIZ"

Salgının bitmediği ve yeni varyantların ortaya çıkması durumunda "acil durum" önlemlerinin yürürlükte kalacağını söyleyen Johnson, "Bugün, Covid-19'a karşı zafer ilan edebileceğimiz gün değil çünkü bu virüs yok olmuyor ancak son iki yılın tüm çabalarının, nihayet kendimizi korumamızı ve özgürlüklerimizi tam olarak geri getirmemizi sağladığı gün." dedi.

Johnson, 24 Şubat itibarıyla Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluğun da kaldırılacağını belirterek, "İngiltere'de kalan tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıracağız." diye konuştu.

"BİR SONRAKİ VARYANT, OMİCRON KADAR AZALTILMIŞ ŞİDDETTE OLMAYABİLİR"

Hükümetin bilim danışmanı Vallance de salgının bitmediğini ve virüsün gelişmek için alanı olduğunu belirterek, "Bir sonraki varyantın Omicron kadar azaltılmış şiddette olduğunun garantisi yok." açıklamasında bulundu.

Baş tıp görevlisi Whitty de enfeksiyon durumunda kendini tecrit etme yasal zorunluluğu kaldırılmış olmasına rağmen, Kovid-19'a yakalanan kişilerin yine de kendilerini izole etmesi tavsiyesinde bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere
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