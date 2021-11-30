Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mustafa Öztürk ile tutuksuz 4 sanık katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile Salih Memişoğlu'nun ailesi de hazır bulundu.

"SİLAHIMA VURDULAR, ATEŞ ALDI"

Mustafa Öztürk, son savunmasında, "Bilerek ve isteyerek adam öldürmedim. Ben kandırıldım, gasbedildim. Zulme uğradım. Olay gerçekleşirken bilerek Salih hocaya ateş etmedim. Silahımı doğrulttuğum sırada silahıma vurdular, ateş aldı. Çok üzgünüm. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Söz alan Salih Memişoğlu'nun yakınları da sanığın cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mustafa Öztürk'ü, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'e karşı işlediği "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapse çarptırdı. Öztürk'ün yargılama sırasında pişman olduğuna dair olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezasında indirime gitmeyen mahkeme heyeti, koşulları oluşmadığından haksız tahrik hükümlerini de uygulamadı.

21 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mustafa Öztürk'ün ayrıca "silahla tehdit" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından da toplam 21 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, "suçluyu kayırma" suçunu işledikleri gerekçesiyle sanık Satılmış Güneş'i 6 ay 20 gün, sanık Mehmet Güneş'i de 11 ay 20 gün hapse mahkum ederek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Diğer sanıklar Ensar Öztürk ve Bayram Öztürk'ün ise üzerlerine atılı "kasten öldürme" suçunu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerine hükmedildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Mart'ta Alemdağ Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesindeki iş yerinde meydana gelen saldırıda, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybettiği, Osman Özgölet'in ise yaralandığı anlatılmıştı.

Sanık Öztürk'ün Salih Memişoğlu ile aralarında ticari ilişkiden kaynaklı husumet sebebiyle Park Of İstanbul'da buluştukları, işletmenin ofis bölümüne geçtikleri, ofiste Ömer Faruk Zengin, Mustafa Özgölet ve Ahmet Haşim Öz'ün bulunduğu kaydedilen iddianamede, aralarında yaşanan tartışma neticesinde sanık Öztürk'ün Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin'i birden fazla ateş etmek suretiyle öldürdüğü, Osman Özgölet'i ise öldürme kastıyla ateş ederek ağır yaraladığı, bu esnada silah doğrulttuğu Ahmet Haşim Öz'ün ise ofisten dışarıya kaçtığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Öztürk'ün ofis bölümünden ayrılacağı sırada dışarıda bekleyen kişilere de silah doğrultup ateş ederek öldürmeye teşebbüs ettiği, daha sonra aracıyla olay yerinden ayrıldığı aktarılmıştı.

Sanık Öztürk'ün oğulları Ensar ve Bayram Öztürk'ün eyleme iştirak ettiği belirtilen iddianamede, akrabaları olan diğer sanıklar Mehmet Güneş ile Satılmış Güneş'in ise sanığın eylemine yardım ettikleri anlatılmıştı.

İddianamede, bu kapsamda Memişoğlu ile çalışanını öldüren Mustafa Öztürk'ün "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve 4 kişiye yönelik "öldürmeye teşebbüs" suçundan da 36 yıldan 60 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Sanık Öztürk'ün oğulları Ensar ve Bayram Öztürk'ün "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianamede, 2 akrabası Mehmet ve Satılmış Güneş hakkında da "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası öngörülmüştü. (AA)



