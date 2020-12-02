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  4. Salihli'de korkunç olay! 3 yaşındaki Ayşe'nin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Salihli'de korkunç olay! 3 yaşındaki Ayşe'nin hayatını kaybettiği kaza kamerada

02.12.2020 15:16 | Son Güncelleme:
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki Ayşe Kaymak, hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan ehliyetsiz sürücü Mustafa Aktürk (39), yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahreden kaza, 29 Kasım'da Salihli'deki Gaziler Mahallesi 535 Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Ayşe Kaymak'a, hızla gelen hafif ticari araç çarptı, sürücü kaçtı. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çarpan araç ile sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Ayşe Kaymak'a çarpan aracın; ekmek dağıtım aracı, sürücüsünün ise Mustafa Aktürk olduğu tespit edildi.

EHLİYETİ YOKMUŞ

Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan Aktürk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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KAHREDEN ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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(DHA)

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