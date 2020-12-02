Salihli'de korkunç olay! 3 yaşındaki Ayşe'nin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Kahreden kaza, 29 Kasım'da Salihli'deki Gaziler Mahallesi 535 Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Ayşe Kaymak'a, hızla gelen hafif ticari araç çarptı, sürücü kaçtı. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çarpan araç ile sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Ayşe Kaymak'a çarpan aracın; ekmek dağıtım aracı, sürücüsünün ise Mustafa Aktürk olduğu tespit edildi.

EHLİYETİ YOKMUŞ

Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan Aktürk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAHREDEN ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

(DHA)

