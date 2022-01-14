Salonunuza şıklık katacak en iyi tv ünitesi modelleri ve markaları

Evdeki zamanın büyük bir bölümü, dizi ve filmlerin izlendiği salon veya oturma odalarında geçiyor. Dolayısıyla bu alanların ambiyansı ve dekorasyonu, ruh halini de etkiliyor. Salonlara ve oturma odalarına şıklık katan dekorasyon detaylarının en önemli unsurlarından biri ise televizyon üniteleri. Her tarzda dekorasyona uyum sağlayacak, çekmece, raf ve dolap gibi depolama alanlarıyla odanın daha derli toplu görünmesine yardım edece en güzel TV ünitesi modellerini sizin için inceledik.

1. Mermer deseni ile salonunuza şıklık katın

Ev dekorasyonunda klasik tarzı seviyorsanız Variant Milan markasının ahşapla mermer dokusunu bir araya getiren televizyon ünitesi modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Duvara monte edilen raf ünitesinde 4 adet açık, 3 adet de kapaklı depolama alanı bulunur. Üstelik raf, farklı şekilde monte edilebilir. Televizyon ünitesinin alt bölümde ise ikisi kapaklı, biri açık olmak üzere toplam üç farklı dolap yer alır. Model ister plak, CD, DVD ister kitap ve dekoratif eşyalarınızı rahatlıkla depolayabileceğiniz alanlar sunuyor. Mermer ve ahşap dokusuyla son derece şık bir görünüme sahip olan TV ünitesi hem salonunuza estetik bir görünüm hem daha derli toplu bir hava katabilir.

Renk ve deseniyle hemen her mobilyaya uyum sağlayan Variant Milan markasının TV ünitesi modelini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

2. Ahşabın doğallığı ile salonunuza sıcaklık katın

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Yaşam alanlarında doğal ve klasik görünümleri tercih edenlerin zevkine hitap edeceğini düşündüğümüz bir TV ünitesi tavsiyesi ile karşınızdayız. Rani markasının ceviz rengindeki TV ünitesi modeli, iki adet kapaklı dolabının yanı sıra dekoder ve DVD oynatıcılarını yerleştirebileceğiniz iki adet de açık rafa sahip. Ayrı parçalar halinde sunulan iki adet duvar rafı ile hem yeterli bir depolama alanı hem şık bir görünüm sunar. Kanserojen madde içermeyen suntalam malzeme ile üretilen TV ünitesini yıldız tornavida ile kolaylıkla monte edebileceğinizi belirtmekte fayda var.

150 cm genişliği ile hemen her salonda rahatlıkla kullanılabilen Rani markasının ahşap görünümlü TV ünitesini buraya tıklayarak detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

3. Simetri sevenlere

Salonunuzda hem plak, CD ve kitaplarınızı dizebileceğiniz depolama alanı bulunan hem odaya şıklık katacak bir TV ünitesi arıyorsanız Givayo Mobilya'nın bu modeli tam size göre bir alternatif olabilir. Doğal ahşap görünümlü ve iki yanında raf modülleri yer alan TV ünitesi modeli, sade ve simetrik tasarımları sevenlerin zevkine hitap edebilir. Ünitenin sehpa bölümünde dekoder ve DVD oynatıcı yerleştirebileceğiniz geniş bir raf mevcut. Bu geniş rafın iki yanında ise dilediğiniz gibi dekore edebileceğiniz birer küçük raf yer alır. Kanserojen madde içermeyen ve kolay temizlenen ürün, çizilmelere karşı da oldukça dayanıklı. Demonte şekilde teslim edilen TV ünitesinin kurulumunu kutu içeriğinde yer alan kurulum şemasından faydalanarak rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Givayo Mobilya'nın doğal ahşap görünümlü TV ünitesini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

4. Siyah renk hayranları için harika bir model

Siyah rengi seviyorsanız sizin için en güzel TV ünitesi önerilerinden biri, Moonlife markasının bu siyah renkli ve beyaz ayaklı modeli olabilir. İki ana bölümden oluşan TV ünitesinin alt kısmında kapaklı dolaplar yer alır. Ayrıca orta kısmında dekoder, modem ve DVD oynatıcı gibi cihazları yerleştirebileceğiniz iki adet raf bölümü bulunur. Ünitenin üst tarafına monte edilen bölümünde ise dekoratif biblo, CD veya kitaplarınızı yerleştirebileceğiniz bir adet duvar tipi raf ve rafın yanına konumlandırılabilen iki adet üç katlı modül mevcut. Siyah rengiyle son derece şık görünen TV ünitesi modeli, sunduğu geniş depolama alanlarıyla da oldukça kullanışlı bir alternatif.

Estetik tasarımı ile salonunuza çok yakışacak olan Moonlife Dolaplı TV Ünitesi'ni buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

5. Bol depolama alanına ihtiyacı olanlar için

Salonuna şıklık katmanın yanı sıra dağınık görünümü de ortadan kaldıracak bir TV ünitesi arıyorsanız Abre Mobilya'nın bu modeline mutlaka bakmanızı öneririz. Beyaz renkli TV ünitesi modeli; iki büyük, dört orta, iki adet de küçük boy çekmeceye sahip. Ayrıca iki tarafında üçer raflı vitrin bulunan TV ünitesi, televizyonun alt kısmında dekoder ve DVD oynatıcı yerleştirebileceğiniz ayrı bir bölmeye de sahip. 50 inç televizyonlara kadar rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünün ayakları, parkeleri çizmez. Birinci sınıf malzemeden üretildiği için kanserojen madde de içermez.

Birbirinden bağımsız olarak da kullanılabilen 3 bölümden oluşan Abre Mobilya'nın TV ünite modelini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

6. Modern ve şık bir model

En güzel TV üniteleri demişken son derece modern tasarımlı ve şık görünümlü Mobilya Gezegeni Siyah TV Ünitesi'ne yer vermemek olmaz. Ürün, sade tasarımıyla salon dekorasyonunuzu tamamlamayabilir. İki ayrı bölümden oluşan TV ünitesinin televizyonun yerleştirildiği bölümünde üç kapaklı dolap yer alır. Üst bölümde ise duvara monte edilen iki adet duvar rafı bulunur. Dolap ve raf sistemi ile yeterli bir depolama alanı sunan TV ünitesi hem kullanışlı hem estetik alternatiflerden biri.

Mobilya Gezegeni'nin siyah rengin asaletini yakaladığı TV ünitesi modelini detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

7. Antrasit ve beyaz rengin uyumu

Dekorasyonda antrasit rengine yer vermeyi seviyorsanız sizin için önerebileceğimiz en kaliteli TV ünitelerinden biri de Decoraktiv markasının bu modeli olabilir. Antrasit ve beyaz renginin bir araya geldiği TV ünitesi modeli, iki adet duvar tipi raf ile birlikte gelir. Alt bölümünde yer alan iki büyük kapaklı dolabı ile geniş bir depolama alanı sunan model, yuvarlatılmış kenarlarıyla da güvenli bir kullanım sunar. Dengeli duracak ve kolay devrilmeyecek şekilde tasarlanan TV ünitesinin salonunuza çok yakışacağından hiç şüphemiz yok.

Birçok renk seçeneği bulunan Decoraktiv markasının TV ünitesi modelini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

8. Klasik ve şık bir model

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Klasik ve şık mobilyaları sevenlerin tercih edebileceği bir TV ünitesi alternatifi de Variant markasının bu modeli olabilir. Beyaz rengi ve kompakt tasarımı ile klasik şekilde dekore edilen salonlarda şık bir duruş sergileyen model, 1 adet kapaklı dolap ve 4 adet açık raftan oluşan toplam 5 bölmeli depolama alanı sunar. Kapaklı dolabın şık tasarımlı kulpu ile hoş bir hava yakalayan TV ünitesi, kaliteli malzemesiyle de uzun bir kullanım ömrü sunar. Demonte olarak gönderilen ürün, kurulum şeması sayesinde son derece pratik bir şekilde kurulur.

TSE standartlarına uygun olan ve kolay kurulan Variant markasının TV ünitesi modelini detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

9. Ceviz ve siyah rengin ahengi

Dekorasyonda ceviz ağacı tonunu kullanmayı seviyorsanız Cool Home markasının Balat adını verdiği, ceviz ağacı tonu ile siyah rengi buluşturan TV ünitesi modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Duvara monte edilen 3 katlı bir raf modülü bulunan TV ünitesi, iki kapaklı dolap ve dört adet rafın yanı sıra DVD player, modem ya da dekoderinizi konumlandırabileceğiniz bölümü ile son derece yeterli bir depolama alanı sunar. Hem kullanışlı hem şık bir duruş sergileyen ürün, paketinde yer alan kurulum şeması sayesinde kolayca kurulur. Kaliteli malzemesi ile defalarca sökülüp kurulabilir.

180 cm genişliği ile pek çok alanda rahatlıkla kullanılabilen Cool Home Balat TV Ünitesi modelini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

10. Küçük alanlar için minimal bir model

"Küçük alanlarda kullanılacak TV ünitesi nasıl olmalı?" diyorsanız Mezza markasının bu modeli tam size göre bir alternatif olabilir. Markanın Retro tasarımlı TV ünitesi; 90 cm eni, 29.5 cm derinliği ve 44.6 cm yüksekliği ile salonunuzda az yer kaplar. Beyaz renkli TV ünitesi, bir adet kapaklı dolap ve iki adet rafla yeterli bir depolama alanı da sunar. Suntalam materyal ile üretilen ünite, karavan ve tiny house gibi küçük alanlar için de ideal bir tercih olabilir.

Kullanışlı alanlar oluşturmaya yardım eden Mezza Retro TV Ünitesi'ni incelemek ve sepete eklemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

