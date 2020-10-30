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Samanyolu Galasisi'nde 'serseri' gezegen keşfedildi!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2020 14:15 | Son Güncelleme

Dünya ile Mars arasında büyüklüğü ile dikkat çeken bir gezegen keşfedildi. Herhangi bir yıldıza bağlı olmayan gezegen Varşova Üniversitesinde görevli gök bilimcilerin öncülüğünde yapılan araştırmayla ortaya çıkarıldı. TechExplorist sitesinin haberinde, gezegenin hassas mercekleme yöntemi denilen bir teknikle keşfedildiğine yer verildi. OGLE-2016-BLG-1928'nin, şimdiye kadar bulunan en küçük başıboş gezegen olduğu ifade edildi.

Samanyolu Galasisi'nde 'serseri' gezegen keşfedildi!

Araştırma ekibinden Przemek Mroz, Twitter'da "Serseri gezegenler, yıldızların yörüngesinde değiller. Çekimsel olarak herhangi bir ev sahibi yıldıza bağlı değiller. Görülebilir biçimde radyasyon salmıyorlar, bu nedenle geleneksel astrofizik teknikleriyle tespit edilemiyorlar." paylaşımını yaptı.

Mroz, öte yandan böyle bir gezegenin arka plandaki uzak bir yıldızın (kaynağın) önünden geçtiğinde çekim yönünün değiştiğini ve kaynağın ışığını büyüttüğünü belirterek, "Dünya'daki gözlemciler kaynakta geçici bir parlama görecektir. Biz bunu çekimsel hassas mercekleme olayı olarak adlandırıyoruz." ifadesini kullandı.

AA


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