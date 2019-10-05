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SAMDOB'dan "İyi ki doğdun Ludwig" senfonik konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 21:51 | Son Güncelleme

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Ludwig Van Beethoven'ın doğumunun 250. yılı nedeniyle dünya çapında yapılan anma törenleri kapsamında "İyi ki doğdun Ludwig" senfonik konseri ile sanatseverlerin karşısına çıktı

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), ''İyi ki doğdun Ludwig'' senfonik konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

SAMDOB, Ludwig Van Beethoven'ın doğumunun 250. yılı nedeniyle dünya çapında yapılan anma törenleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde iki perdeden oluşan ''İyi ki doğdun Ludwig'' senfonik konseri ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB Orkestra Şefi Artun Hoinic'in yönettiği konserde, piyanist Kandemir Basmacıoğlu solist sanatçı olarak yer aldı. SAMDOB sanatçılarının eşlik ettiği konserin başkemancısı olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Deniz Aydın yer aldı.

Türkiye ve dünya sahnelerinde başarılı performanslar sergileyen piyanist Kandemir Basmacıoğlu, SAMDOB'da ilk defa performans sergiledi.

- Beethoven

Doğumunun üzerinden 250 yıl geçmesine rağmen değerinden kaybetmeyen ölümsüz bestelere imza atan Beethoven, müziğe babasının zoruyla başlamış, 12-13 yaşlarında döneminin ve günümüzün en ünlü müzisyeni Mozart'tan ders almıştır.

Viyana'da, Beethoven'daki ışığı çok önceden gören Mozart, ''Bu çocuğa iyi bakın, bir gün tüm dünya tanıyacak.'' diyerek ünlü bestecinin geleceğin başarılı müzisyeni olacağının sinyallerini vermişti.

1799'da ilk senfonisini besteleyen Beethoven, zaman içerisinde işitme duyusunu kaybedip piyano çalmayı yavaş yavaş bırakmıştır. 1827'de vefat eden besteci, eserleriyle günümüz sanatçılarına ilham olmaya devam etmektedir.

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