Şampuana bir kaşık şeker ekleyerek mucizeye tanık olun

Saç yıkama rutini oluşturmak saç sağlığı için büyük önem taşıyor. Bu rutinde kullanılan malzemelerin de mümkün olduğunda zararlı kimyasallar içermemesi gerekiyor. Zararlı kimyasallar zaman içerisinde saçın matlaşmasına, kurumasına ve güçsüzleşerek kırılmasına neden oluyor. Doğal içerikli şampuanınızın içerisinde katacağınız bir kaşık şeker birçok saç problemini ortadan kaldırıyor.

Şekerin vücut sağlığı için olumsuz etkileri sık sık dile getirilse de saça olan faydası şaşırtıyor. İngilizler tarafından yapılan bir araştırmaya göre, şampuana bir kaşık şeker eklemek saçlarımızı daha canlı, temiz ve sağlıklı yapıyor.

ÖLÜ DERİYİ TEMİZLİYOR

Marie Claire'e konuşan dermatologların önerisine göre, saçınızı yıkadığınız şampuanın içine bir kaşık şeker atın ve saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. Bu yöntem saç derisindeki yapışkan maddeyi temizlerken diğer yandan da ölü derileri saçınızdan atarak saç bakım kremlerinin daha etkili şekilde saçınıza nüfuz etmesini sağlıyor. Bu yöntemle, saçınızı derinlemesine temizlerken daha fazla nem de elde ediyorsunuz.

NASIL UYGULANIR?