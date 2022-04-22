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Şampuanınıza katın! Mucizevi etkilerini göreceksiniz

22.04.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç ve cilt bakımı özellikle kadınlar tarafından önem taşıyor. Saçların kuru ve cansız olması bakımsız bir görünüme sebep oluyor. Herkes saçının sağlıklı, pürüzsüz ve canlı gözükmesini istiyor. Bunun için birçok ürün kullanılıyor. Ancak saçın güzel görünmesi için çeşitli kimyasal ürünler kullanmaya gerek yok. Evde tek malzemeyle hem saç hem de cilt bakımınızı yapabilirsiniz.

Şampuanınıza katın! Mucizevi etkilerini göreceksiniz

Sirke mutfakta sıklıkla kullanılıyor. Keskin kokusuyla bilinen sirkenin her açıdan birçok faydası bulunuyor. Temizlikte de oldukça etkili hijyenik sonuçlar sağlıyor. Sirke ağız yoluyla tüketildiğinde kilo vermeyi hızlandırıyor, enfeksiyonlarla savaşıyor, kan şekerini kontrol altına alıyor, şeker hastalığının etkilerini azaltıyor. Cilde ve saça da pek çok faydası bulunuyor. Ciltteki akne ve sivilcelerle savaşıyor, gözenek görünümünü azaltıyor, cildin mat görünmesini önlüyor. Saça olan etkileri ise adeta mucizeler yaratıyor. Saçınızı yıkadıktan sonra son durulamadan önce saçınızı sirkeyle yıkayabileceğiniz gibi şampuanınıza da sirke ekleyebilirsiniz.

ŞAMPUANA SİRKE KATMANIN FAYDALARI

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  • Saçların daha hızlıca uzamasını sağlamaktadır
  • Saçtaki kırıkları onarır
  • Saç dibindeki yağları ve kirleri arındırır
  • Saç derisindeki kaşıntıyı ve kurumayı önler
  • Saçtaki kepeklenmeyi ortadan kaldırır.
  • Saçtaki mat görünümü önler. Saça sağlıklı parlaklık kazandırır.
  • Saç dökülmesini azaltır.

NASIL KULLANILIR?

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Şampuanınıza 2 çorba kaşığı sirke ekleyerek iyice çalkalayınız. Her kullanmadan önce şampuan şişesinizi çalkalayarak sirkenin şampuan ile iyice karışmasını sağlayın. Saçınızı şampuanlarken iyice masaj yapınız ve durulayınız.

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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