Şampuanınıza katın! Mucizevi etkilerini göreceksiniz

Sirke mutfakta sıklıkla kullanılıyor. Keskin kokusuyla bilinen sirkenin her açıdan birçok faydası bulunuyor. Temizlikte de oldukça etkili hijyenik sonuçlar sağlıyor. Sirke ağız yoluyla tüketildiğinde kilo vermeyi hızlandırıyor, enfeksiyonlarla savaşıyor, kan şekerini kontrol altına alıyor, şeker hastalığının etkilerini azaltıyor. Cilde ve saça da pek çok faydası bulunuyor. Ciltteki akne ve sivilcelerle savaşıyor, gözenek görünümünü azaltıyor, cildin mat görünmesini önlüyor. Saça olan etkileri ise adeta mucizeler yaratıyor. Saçınızı yıkadıktan sonra son durulamadan önce saçınızı sirkeyle yıkayabileceğiniz gibi şampuanınıza da sirke ekleyebilirsiniz.

ŞAMPUANA SİRKE KATMANIN FAYDALARI

Saçların daha hızlıca uzamasını sağlamaktadır

Saçtaki kırıkları onarır

Saç dibindeki yağları ve kirleri arındırır

Saç derisindeki kaşıntıyı ve kurumayı önler

Saçtaki kepeklenmeyi ortadan kaldırır.

Saçtaki mat görünümü önler. Saça sağlıklı parlaklık kazandırır.

Saç dökülmesini azaltır.

NASIL KULLANILIR?

Şampuanınıza 2 çorba kaşığı sirke ekleyerek iyice çalkalayınız. Her kullanmadan önce şampuan şişesinizi çalkalayarak sirkenin şampuan ile iyice karışmasını sağlayın. Saçınızı şampuanlarken iyice masaj yapınız ve durulayınız.



