HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Samsun'da akıl almaz olay! Tartıştığı babasını bıçakladı

Samsun'da akıl almaz olay! Tartıştığı babasını bıçakladı

25.09.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 25 yaşındaki genç tartıştığı babasını 3 yerinden bıçakladı. Olay yerine giden polislere de bıçak dayayan genç gözaltına alındı.

Samsun'da akıl almaz olay! Tartıştığı babasını bıçakladı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde gece 00.05 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. (25) tartıştığı babası T.K.'yi (62) sağ göğsünden, sağ ve sol bacağından olmak üzere 3 yerinden bıçakladı.

POLİSLERE DİRENDİ!

Olay yerine giden polislere de kendisine bıçak dayayarak direnen T.K., polis tarafından gözaltına alındı. Baba T.K. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Oğul T.K. sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da Suriyeli genç, Rus sevgilisini cam parçasıyla katlettiErzurum'da Suriyeli genç, Rus sevgilisini cam parçasıyla katletti
İYİ Partili isim online olarak istifa etti! Partiden tepki gecikmediİYİ Partili isim online olarak istifa etti! Partiden tepki gecikmedi
Valilikten kritik uyarı: Akşam saatlerinde...Valilikten kritik uyarı: Akşam saatlerinde...
Anahtar Kelimeler:
Samsun bıçak Adliye

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.