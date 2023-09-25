Samsun'da akıl almaz olay! Tartıştığı babasını bıçakladı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde gece 00.05 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. (25) tartıştığı babası T.K.'yi (62) sağ göğsünden, sağ ve sol bacağından olmak üzere 3 yerinden bıçakladı.

POLİSLERE DİRENDİ!

Olay yerine giden polislere de kendisine bıçak dayayarak direnen T.K., polis tarafından gözaltına alındı. Baba T.K. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Oğul T.K. sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

