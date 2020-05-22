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  4. Samsun'da beton mikserinin ezdiği 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Samsun'da beton mikserinin ezdiği 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2020 23:10 | Son Güncelleme

Samsun'da beton mikserinin ezdiği 7 yaşındaki kız çocuğu tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da beton mikserinin ezdiği 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal B.(40) idaresindeki bir beton firmasına ait mikser, yaya 7 yaşındaki Aysel Naz Gündüzoğlu'nu ezdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Kazada ağır yaralanan ilkokul ikinci sınıf öğrencisi kız çocuğu 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Kemal B., Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Aysel Naz Gündüzoğlu ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu akşam hayatını kaybetti.

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