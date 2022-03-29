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Samsun'da dehşet! Mezbahada mesai arkadaşının bıçakladığı kasap öldü

29.03.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir mezbahada kan donduran bir olay yaşandı. Tartıştığı mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan kasap Kubilay Özkök (25), yaşamını yitirdi. Zanlı Serkan A., polis tarafından gözaltına alındı. İşte olayın detayları!

Samsun'da dehşet! Mezbahada mesai arkadaşının bıçakladığı kasap öldü

Dehşete düşüren olay, saat 09.00 sıralarında, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir firmanın mezbahasında kasap olarak çalışan Serkan A. ile Kubilay Özkök arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serkan A., Kubilay Özkök'ü bıçakladı.

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Özkök kanlar içinde kalırken, diğer çalışanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldıran Özkök, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Serkan A., polis tarafından gözaltına alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun
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