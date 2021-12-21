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Samsun'da doktor tarım arazilerini kiraladı! O bitkinin yağını şimdi Almanya ve Fransa'ya gönderiyor

21.12.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir tıp doktoru, yetiştirdiği tıbbi aromatik papatyanın yağını çıkardıktan sonra kilogramını 6 bin Euro'dan Almanya ve Fransa'ya gönderdi. Papatya yağının kalitesini daha da artırmak için uğraşıyoruz. Kardiyoloji uzmanı Oğuzhan Yücel, ''Ciddi anlamda bu konuda yol aldık ama halen gidecek yolumuz var. 220 dönümde 22-24 kilogram arasında yağ elde edebiliyoruz'' dedi.

Samsun'da doktor tarım arazilerini kiraladı! O bitkinin yağını şimdi Almanya ve Fransa'ya gönderiyor

Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Azaklı köyünde tarım arazilerini 3 yıl önce kiralayan kardiyoloji uzmanı Oğuzhan Yücel, 220 dönüm araziye tıbbi aromatik bitki olarak papatya ekti.

Köyde depolama alanı ve yağ çıkarmak için tesis kuran Yücel, papatyaları hasat ettikten sonra 3 çalışanıyla yağını çıkartarak yurt dışına sattı. Yücel, AA muhabirine, özel bir hastanede 10 yıldır kardiyoloji doktoru olarak görev yaptığını ve son 3 yıldır tarımla uğraştığını söyledi.

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''TARIMIN İÇİNDE YER ALMAK İSTEDİM''

Dünyada iklim değişikliği nedeniyle sulak alanların azalması nedeniyle tarımın son dönemde en önemli sektörlerden birisi haline geldiğini dile getiren Yücel, "Ben de tarımın içinde yer almak istedim ve doktor olduğum için aromatik bitkilerin iyileştirici özelliği bulunması dolayısıyla tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmek istedim." dedi.

''HASAT EDİP YAĞINI ÇIKARIYORUZ''

Tıbbi aromatik bitki yetiştirmek için Kavak ilçesinin çok uygun olduğunu ifade eden Yücel, üçüncü kez papatya ekimi yaptığını belirterek, şunları kaydetti: "Papatyayı hasat ettikten sonra yağını da kendimiz çıkartıyoruz. Hasadı mevsimlik işçiler yapıyor. Bu yıl da 220 dönüme papatya ektik. Çok kaliteli papatyanın yağının dünyada bugünkü fiyatı 6 ila 7 bin avro arasındadır. Papatya yağının kalitesini daha da artırmak için uğraşıyoruz. Ciddi anlamda bu konuda yol aldık ama halen gidecek yolumuz var. 220 dönümde 22-24 kilogram arasında yağ elde edebiliyoruz."

Yücel, bu yıl 220 dönümden hasat ettikleri papatyadan elde ettikleri 22 kilogram yağı haziran ayında Fransa ve Almanya'ya kilogramı 6 bin avrodan gönderdiğini aktardı.

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BÖLGE ÇİFTÇİSİNE ÖRNEK OLMAK İSTİYOR

Aromatik bitki çeşidini artırmak istediğini anlatan Yücel, şunları söyledi: "Kavak ilçesinde tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği çok az. Aromatik bitkiler orijinal doğasında yetişirken fidesini bu bölgeye taşıdığımızda farklı tepkiler verebiliyor. Biz de önce deneme ekimleri yapıyoruz. Deneme sahalarımızda kendi fidemizi yetiştiriyoruz. Şu anda lavanta, ada çayı, iki çeşit kekik otu, biberiye, altın otu, nanenin denemesini de 3 yıl içinde yaptık. Bu bölgeye uygun fideleri tespit ettik, bu yıldan itibaren bu bitkilerin de ekimini yapacağız."

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Bölge çiftçisine örnek olmak istediğini vurgulayan Yücel, "Bizim çiftçimiz biraz geleneksel. Buğday, mısır gibi ürünlerin bugüne kadar ekimini yapmış ve yenilikçilik yapmadığı için yıllardır aynı ürünlerin dikimini yapıyor. Ben tıbbi aromatik bitki ekerek onlara örnek oldum. Zaman zaman çiftçilerimizle bir araya gelip tıbbi aromatik bitkilerin katma değerinin yüksek olduğunu anlatıyorum. Zamanla onların da bu tür ekime yöneleceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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(AA)

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