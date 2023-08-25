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Samsun'da feci kaza! Uzman çavuş Ayhan Eğilmez hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

25.08.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da iki otomobil çarpıştı. Kazada 25 yaşındaki uzman çavuş Ayhan Eğilmez hayatını kaybederken 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Ayhan Eğilmez'in Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı ve izin dönüşü için Havza'nın Beyören Mahallesi'nden yola çıktığı belirtildi.

Samsun'da feci kaza! Uzman çavuş Ayhan Eğilmez hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Havza ilçesi, Şehsafi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. E.T.'nin (42) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Ayhan Eğilmez yönetimindeki otomobille çarpıştı. Savrulan otomobillerden biri, kaza yerinden geçen A.B. (43) yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki F.B.T. (41), B.T. (8), B.T. (13), A.B., K.E. (22) ve 4 aylık A.E. yaralandı.

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UZMAN ÇAVUŞ KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Ayhan Eğilmez, kurtarılamadı.

OSMANİYE'DE GÖREV YAPIYORDU

Ayhan Eğilmez'in Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı ve izin dönüşü için Havza'nın Beyören Mahallesi'nden yola çıktığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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