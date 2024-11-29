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Samsun'da ilginç tesadüf: Yakın zamanda doğum yapan anne-kız, doktoru bile şaşırttı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
29.11.2024 09:28
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Samsun'da bir anne ile kızı yakın zaman aralığında doğum yaptı. Bebeklerini kucaklarına alan anne-kız, aynı anda anne, anneanne ve abla olmanın mutluluğunu yaşadı. Bu duruma doğumu gerçekleştiren doktor bile şaşırarak, "Nadir bir durum, meslek hayatımda karşılamadım" dedi.

Samsun'da ilginç tesadüf: Yakın zamanda doğum yapan anne-kız, doktoru bile şaşırttı!

Samsun'da yaşayan 41 yaşındaki Ebru Salbacak ve Tokat'ta yaşayan 22 yaşındaki kızı Melek Doğanay, yakın zaman aralığında doğum yaptı. İlk olarak doğum yapan anne Ebru Salacak 3. çocuğu Melina isimli kız bebeğini, kızı Melek Doğanay ise Kuzey isimli ilk bebeğini kucağına aldı.

"İLGİNÇ VAKA"

Birlikte doğum yapan anne ve kız, kendilerini şanslı ve mutlu hissettiklerini ifade ederken, tedavi süreçlerini takip eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aslan, "Nadir bir durumdur. Meslek hayatımda karşılamamıştım. O yüzden bizler için de ilginç oldu. İlk başta annesi, sonrasında da kızı doğum yaptılar. Melek aynı anda hem abla oldu hem de anne oldu. Bu duruma bizim şahitlik etmemiz de bize mutluluk verdi. Meslek hayatımızda karşılaştığımız ilginç vakalardan bir tanesiydi” diye konuştu.

"BİRÇOK FARKLI DUYGUYU AYNI ANDA TATTIK"

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Oğlunu kucağına alan Melek Doğanay, “Annemle yakın bir zamanda doğum yaptık. İlk abla oldum, sonra anne oldum. Mutlu, güzel ve şanslı hissediyorum. Birçok farklı duyguyu aynı anda tattım” diye konuştu.

  1. çocuğunu kucağına alan Anne Ebru Salbacak, “Yeni anne oldum. Anneanne oldum. Her çocuğun heyecanı farklıymış. Diğer çocuklarım büyüdü ama şimdi sil baştan yaşıyorum. Çok güzel bir duygu. Doktor Erkan Bey'den çok memnunum. Biraz zorlu bir süreç geçirdim ama bana çok faydası oldu. Çevremizde böyle hiç duymadık. Kızım evlendi. Evlendikten hemen sonra ben hamile kaldım. Herkesle paylaşamadık. Çoğu insan da bilmiyordu. Hep eşim diyor ki ‘Kız gitti, yerine kız aldık.' Çok güzel bir duygu" şeklinde konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Samsun bebek anne doğum
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