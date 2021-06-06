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Samsun'da kan donduran olay! Odaya girince çığlıkla kaçtılar

06.06.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da iki çocuk annesi eşini cinnet geçirerek öldüren ardından da intihar ederek kendi canına kıyan çiftin cesetleri otopsi için morga götürüldü. Silahın ateşlenmesinin ardından eve koşan çocuklar, anne ve babasının öldüğünü görünce çığlık atarak üst katlarında yaşayan dedelerine koştu. Oğlu ve gelinin hayatını kaybettiğini gören aile fertleri sinir krizi geçirerek feryat etti.

Samsun'da kan donduran olay! Odaya girince çığlıkla kaçtılar

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cinnet geçiren 36 yaşındaki Mustafa Düzgün giriş kattaki evlerinde önce 2 çocuk annesi eşi 33 yaşındaki Emel Düzgün'ü vurarak öldürüp, aynı tüfekle kendini de vurarak intihar etti.

ÇOCUKLAR SİLAH SESİNİ DUYUP EVE KOŞTU! CANSIZ BEDENLERİNİ GÖRÜNCE...

Evin bahçesinde oyun oynayan Düzgün çiftinin 7 ve 4 yaşındaki çocukları silah sesini duyunca eve koştular. Korkunç manzara ile karşılaşan çocuklar çığlık atıp üst katta oturan dedesi Mehmet ile babaannesi Emine'ye haber verip yardım istediler. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Düzgün çiftinin olay yerinde hayatlarını kaybettiğini tespit etti.

FERYAT EDEREK GÖZYAŞLARI DÖKTÜLER!

Oğlu ve gelininin ölüm haberini alan baba Mehmet Düzgün ile anne Emine Düzgün olayın olduğu evin önünde feryat edip gözyaşı döktüler.

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MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Genç çiftin cesetleri Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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İHA

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