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  4. Samsun'da korkunç olay! İki kız kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı

Samsun'da korkunç olay! İki kız kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı

14.07.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Terme ilçesinde miras kalan arazi nedeniyle çıkan kavgada Cavit Aşkın (66), kardeşleri Ayşe Ergen (60) ile Nuran Topal'ı (47) av tüfeğiyle öldürdü, yeğeni ve kadastro görevlisini de ağır yaraladı.

Samsun'da korkunç olay! İki kız kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı

Akçaykaracalı Mahallesi'nde, iddiaya göre, babalarından miras kalan arazi nedeniyle 3 kardeş arasında tartışma çıktı. Diğer akrabaların da dahil olduğu kavgada Cavit Aşkın, pompalı tüfekle ateş açtı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, İKİ KİŞİ AĞIR YARALI

Saçmaların isabet ettiği kız kardeşler Ayşe Ergen, Nuran Topal ve yeğen Murat Ergen (40) ve kadastro görevlisi Mert Işık, ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. İki kız kardeş, kurtarılamadı.

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Diğer yaralıların durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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(DHA)

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cinayet Samsun

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