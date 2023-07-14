Samsun'da korkunç olay! İki kız kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı

Akçaykaracalı Mahallesi'nde, iddiaya göre, babalarından miras kalan arazi nedeniyle 3 kardeş arasında tartışma çıktı. Diğer akrabaların da dahil olduğu kavgada Cavit Aşkın, pompalı tüfekle ateş açtı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, İKİ KİŞİ AĞIR YARALI

Saçmaların isabet ettiği kız kardeşler Ayşe Ergen, Nuran Topal ve yeğen Murat Ergen (40) ve kadastro görevlisi Mert Işık, ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. İki kız kardeş, kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

(DHA)

