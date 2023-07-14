Tabelanın aralığına yatak atıp orada uyuyorlar! Kirayı ödeyecek kadar geliri olmadığı için... 2 çocuğuyla aylardır sokakta

Kentte, oto yıkamacıda çalışan Samet Bozkaya, ev kirasını karşılayacak kadar geliri olmadığı için eşi ve 2 çocuklarıyla 4 aydır sokakta kaldıklarını söyledi. Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinin tabelasının aralığına yatak atıp geceleri burada geçirdiklerini aktaran Samet Bozkaya, çocukları E.N. (2) ile R.U.'nun (3), geceleri üşüdüğünü anlattı.

"EV TUTMAYA ÇALIŞTIM AMA 7-8 BİN LİRA İSTENİYOR! KİRAYI KARŞILAYAMADIM"

Bozkaya, "Mart ayından beri sokaktayız. Çalışmama göre günde ortalama 400 lira kazanıyorum. Kazandığım parayla çocuklarımın masrafını karşılayamıyorum. Ev tutmaya çalıştım ama 7-8 bin lira isteniyor. Kirayı karşılayamadım. Bu duruma çare bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

"SABAHA KADAR UYUYAMIYORUM"

Samet Bozkaya, kızı E.N. ile oğlu E.U.'nun sokakta perişan halde olduğunu belirterek, "Mart ayından bu yana sokakta kalıyoruz. Gece soğuk oluyor, çocuklar üşüyor. Dışarıda kaldığımızdan dolayı çok korkuyoruz. Ben sabaha kadar uyuyamıyorum, işe uykusuz gidiyorum" dedi.

"İKİ ÇOCUĞUM AYLARDIR DUŞ BİLE ALAMADI"

Sümeyye Bozkaya da 4 aydır farklı yerde sokakta kaldıklarını söyleyerek, "Sokakta çok zorlanıyoruz. İki çocuğum aylardır duş bile alamadı. Devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Samet Bozkaya, yardım için başvuruda bulundukları birimlerin not aldıklarını ama henüz dönüş yapmadıklarını söyledi. (DHA)