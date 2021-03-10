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Samsun'da 'mutasyon virüs' alarmı

10.03.2021 13:21 | Son Güncelleme:
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Samsun'da 'mutasyon virüs' alarmı

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı koronavirüs risk haritasında, ‘Çok yüksek riskli' iller kategorisinde ilk sıralarda yer alan Samsun'da, mutasyon virüs kaynaklı vakalarda artış yaşandığı açıklandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Mutasyon virüs kaynaklı vakalarda büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Üzülerek söylüyorum ki, ilçelerimizin neredeyse hepsinde mutasyon virüs kaynaklı vakalara rastlamaya başladık” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'kontrollü normalleşme' sürecinde illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 100 bin nüfusta vaka sayısı en fazla olan ve 'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde ilk sıralarda yer alan Samsun'da vaka artışları sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun’da artan koronavirüs vakaları, ildeki genel durum ve vaka dağılımı hakkında bilgi verdi. Oruç, alınan tüm önlemlere, kamu kurumları ve belediyeler tarafından sürdürülen denetim ve bilgilendirme çalışmalarına rağmen vaka sayılarında artışın devam ettiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

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‘ARTIŞIN KAYNAĞI HİÇ DEĞİŞMİYOR’

Herkesin kuralla uyması gerektiğini belirten Oruç, “Vaka sayılarımızdaki artışın kaynağı ise maalesef pandeminin ilk gününden bugüne hiç değişmiyor. Virüs hala, akraba, eş dost misafirlikleri, cenaze ve taziye ziyaretleriyle, sevdiklerimiz arasında yayılmaya devam ediyor. Haftalardır dışarı çıkmadık, bir cumartesi de dışarıda olalım, güneşi görelim ne olacak ki diyerek, fark etmeden aldığımız virüsü, evlerimize taşıyoruz. İlimizdeki verileri değerlendirdiğimizde özellikle 20 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında mutasyon virüs kaynaklı vakalarda büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Üzülerek söylüyorum ki, ilçelerimizin neredeyse hepsinde mutasyon virüs kaynaklı vakalara rastlamaya başladık. Bu tablo bize neredeyse hiç belirti vermeden, kendini gizleyen mutasyon virüsün, il içinde kendine yer edindiğini, aile ve akraba arasında ne kadar hızlı bir yayılım gösterdiğini; virüsün tuzağına düşmeyelim, ona tekrar fırsat vermeyelim derken, virüsün tuzağına yeniden nasıl düştüğümüzü gösteriyor” diye konuştu.

‘SAMSUN’UN HER İLÇESİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN BİR DÜŞMAN VAR’

Samsun’daki vaka dağılımı tablosu hakkında bilgi veren Oruç, “27 Şubat-05 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide görülen vaka kriterine göre değerlendirdiğimizde ise ilçe nüfusuna göre en çok vakanın Bafra, İlkadım, Ladik, 19 Mayıs ve Salıpazarı ilçelerimizde olduğunu görüyoruz. Vakaların artışa geçtiğimiz son iki haftada en çok vaka görülen ilçelerimiz ise yüzde 27 ile İlkadım, yüzde 17 ile Atakum, yüzde 16 ile Bafra, yüzde 10 ile Çarşamba ve yüzde 5 ile Canik ilçelerimiz. İlimizde görülen vakaların yüzde 75’i bu 5 ilçemizde ortaya çıktı. Tabloya bu veriler ışığında baktığımızda özellikle İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerimizde büyük bir vaka yoğunluğu gözükse de bölgesel dağılımla birlikte neredeyse Samsun’un her ilçesinde etkisini gösteren bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bu tehlikeyi doğru algılamalı, mutasyon kaynaklı virüsün bizden, gittiğimiz taziye ve akraba ziyaretlerinden aldığı güçle vaka sayısını artırdığını artık görmeli ve yeniden el birliğiyle mücadele etmeden bu mücadeleyi kazanamayacağımızı kabul etmemiz gerekiyor" dedi.

'HERKES KENDİNİ VİRÜS TAŞIYICISI OLARAK DEĞERLENDİRMELİ'

Herkesin kendini potansiyel bir virüs taşıyıcısı olarak değerlendirmesini isteyen Oruç, "Buna göre hareket etmeliyiz. Aile, eş, dost, akraba, cenaze, taziye ziyaretlerine en az bir ay aşı çalışmaları daha ileri bir safhaya geçene kadar ara vermeliyiz. Sağlık Bakanlığımız tarafından sürekli vurgulanan maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına harfi harfine uymalıyız. Artık rengimize karar vermeli, benim rengim mavi diyerek, ilimizi kırmızı renkten kurtarıp, vaka artışına hep beraber dur demeliyiz. Güzel günlere ulaşmamızın tek yolu bu” ifadelerini kullandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı

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