Samsun'da sahte içki 2 can aldı! Büfelere baskın yapıldı: Gözaltılar var

Vezirköprü ilçesinde alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir gün arayla Hüseyin T. ( 52) ve Ayhan E. (55) 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri burada yapılan Hüseyin T. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ayhan E. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hüseyin T. tedavi gördüğü hastanede vefat ederken, Ayhan E. ise hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamı yitirdi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsisi yapılan Hüseyin T, Vezirköprü ilçesi Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Vezirköprü'de 7-8 Eylül'de "metil alkol zehirlenmesi" neticesinde 2 kişinin öldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçak alkol satışı ve imalatı yapılabileceği değerlendirilen 3 büfe ve 5 adreste yapılan aramalarda, 93 litre el yapımı içki, 20 litre etil alkol, 14 alkol kiti, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 49 fişek, 20 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiş ve dört 4 şüpheli yakalanmıştır." (AA-DHA)



